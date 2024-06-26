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藍委任務編組 最短時間查弊

聯合報／ 記者唐筱恬張睿廷歐陽良盈屈彥辰／台北報導
國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨將分任務編組，對超思雞蛋、數位身分證、光電弊案、台電虧損等案成立調查委員會或調查小組。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨將分任務編組，對超思雞蛋、數位身分證、光電弊案、台電虧損等案成立調查委員會或調查小組。圖／聯合報資料照片

國會改革法案今生效，四機關聲請釋憲要為法律按下暫停鍵，但國民黨立院黨團已準備啟動國會調查權，總召傅崐萁今將召集黨團幹部及司法法制相關委員開會，討論確認運作模式及任務分工、組織架構，再請各委員會召委啟動成立弊案調查小組。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，國民黨將分任務編組，對超思雞蛋、數位身分證、光電弊案、台電虧損等案成立調查委員會或調查小組，以最快時間追查弊案。

至於總統國情報告，洪孟楷表示，是否邀請總統國情報告要經過黨團大會討論才會正式定案；國民黨團首席副書記長林思銘表示，國民黨團與民眾黨談好才會一起提案，沒有限定時間。民眾黨立委張啟楷說，法律生效後就依法盡快發函要求總統到立院國情報告，調查小組也會陸續啟動。

針對監察院秘書長李俊俋稱支持三權憲法精神，但希望用修憲方式而不是用國會改革法案偷渡，民眾黨團總召黃國昌說，最好的回應就是李在二○一二年說過的話，當時李俊俋說「在體制混亂還沒有辦法釐清，我們無法透過修憲改變時，我們至少應該要做的就是國會調查權，以及實施調查權會用到的聽證制度建立起來。」

國民黨立委賴士葆說，賴清德總統準備跟在野對抗，號召行政院、監察院、民進黨團向在野黨宣戰，呼籲行政部門不要小看國會力量，「下個會期是預算會期，就來試試看。」

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