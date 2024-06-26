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國會改革法案聲請釋憲未經院會表決 監院遭質疑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
監察院秘書長李俊俋。記者林俊良／攝影
監察院秘書長李俊俋。記者林俊良／攝影

監察院將對國會改革法案聲請釋憲和暫時處分，但監院二○一八年對年金改革法案聲請釋憲前曾經過院會表決，此次未表決引發質疑。監察院秘書長李俊俋表示，六月初全院談話會，監察院長陳菊有拿出此事討論，全院會議討論結果是朝釋憲準備，會在正式聲請釋憲後，送院會完備程序。

李俊俋指出，六月初全院談話會，陳菊提及立法院通過職權行使法將影響監察權行使，副院長李鴻鈞隨之召集全院會議討論監察院何種職權被侵犯、釋憲要做何準備，討論結果是朝釋憲準備。

法界人士認為，除了行政院外，其餘三機關現階段都不能聲請憲法判決，因現在大法官對聲請釋憲的要求必須具備嚴格的「行使職權」前提。

李俊俋任立委時，曾連署國會調查和聽證權，被質疑立場轉變。李俊俋說，二○一五年立院成立修憲委員會，他當時是立委，曾提出廢考監修憲案，但因國會若有調查權將和監察院職權畫分不清，並未繼續推動。

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