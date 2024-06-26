新聞眼／監院聲請釋憲 法理上漏洞百出

監察院長陳菊說「三權分立是理想，未曾改變」言猶在耳，監察院昨天卻一本正經地捍衛起五權憲政體制，主張監察權是憲法賦予的神聖職權，因為被立法院侵害，所以要聲請釋憲；監察院明顯前後價值矛盾的說法，法理上更是漏洞百出，難自圓其說。

在傳統民主國家三權分立的憲政架構中，調查權本該屬於國會；監察院之所以能有調查權，除了五權憲法獨特的憲政設計，也和監察院原本同立法院都屬國會的脈絡有關。但歷次修憲後，監院不再是國會，立法院成了唯一國會，重要的工作之一就是透過質詢官員來監督政府，而要落實監督之責，必須針對行政事務有調查權限，立法院完善並強化國會調查權何錯之有？

監察院秘書長李俊俋昨指出，正因兩院調查權界定問題畫分不清，所以立法院萬萬不可擴權。但大法官釋字第三二五號解釋已言明，監察院調查權與國會調查權均屬憲法機關之權力，調查權的發動及行使調查權的組織、個案調查事項範圍、各項調查方法所應遵守程序與司法救濟程序等，應以法律為適當規範。立法院這次推動國會改革法，就是明確規範調查權的行使方式和範圍。

大法官釋字第五八五號也說明，「立法院調查權是立法院行使其憲法職權所必要的輔助性權力」，立法院為有效行使憲法所賦予的立法職權，自得享有一定的調查權，主動獲取行使職權所需的相關資訊，以善盡民意機關的職責，發揮權力分立與制衡的機能。大法官早已多次重申，立法院、監察院調查權「並行不悖」，又何來李俊俋所謂立法院擴權之說？

若監察院能發揮功能，少不了民意支持當靠山；然而現實情況是，民生關注的超思雞蛋疑雲，監院去年十月立案後就石沉大海至今，其他諸如光電、疫情期間弊案，更多是輕輕放過，連彈劾、糾正都沒提出。

監察院自拔牙齒，成為無牙老虎，早已失去人民信任，而院長陳菊才高喊廢考監要達成三權分立理想，現在又緊抱五權憲法，主動跳進釋憲戰場，加入「釋憲國家隊」行列。政治攻防掛帥，查弊無能，難怪監察院被譏為民進黨附隨組織。