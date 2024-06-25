在野釋憲空窗期啟聽證？卓榮泰籲穩定憲政應按捺不動

民進黨立委林宜瑾質詢，國會擴權惡法在違憲疑慮釐清前，恐有立委啟動國會聽證調查，她詢問行政院看法。行政院長卓榮泰說，在憲法法庭做出最後裁定前，所有憲政機關都應該以穩定憲政為優先，應該按捺不動，否則任何民眾、民意代表牽涉到違憲的情況下，責任是沒有辦法比擬的。

對於國會職權修法正式上路後，藍白陣營是否會立即成立調查委員會調查弊案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天僅表示，過去民進黨執政8年，案子實在太多，還要再盤點。民眾黨立法院黨團總召黃國昌下午僅表示，要等法律生效後，才會依照議程排案。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。

卓榮泰答覆林宜瑾質詢時說，包括總統府、行政院、監察院都提出對這個法案違憲的一些疑慮，所以接下來，包括民進黨、國民黨團，應該在維持憲政秩序穩定狀況下，讓大法官憲法法庭做出最後裁定，這個法是否可行、違憲不違憲，才會確定下來。

卓榮泰呼籲，在最後裁定之前，所有憲政機關應該以穩定憲政為優先，應該按捺不動，不要碰觸將來可能違憲的事情。否則任何民眾、民意代表牽涉到違憲的情況下，責任是沒有辦法去比擬的。

卓榮泰說，行政院會依照憲政機關的角色和應該有的職責，「我們會研擬」。這法案昨天總統剛簽過，還沒有正式生效，「生效後，我們才有下一步動作」。

總統賴清德昨天針對國會職權修法發表敞廳談話表示，他已依據憲法完成簽署、公布法案，並將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分；他呼籲，在野黨應該尊重憲法的嚴肅性，在大法官還沒有做出釋憲結果之前，不宜貿然採取行動。

至於外界關注聲請暫時處分的時間表，司法院今天表示，現行憲法訴訟法未規定暫時處分須於收案後多久作成。