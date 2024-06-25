藍委批賴總統是皇帝 卓榮泰：對國家不禮貌

總統賴清德擬針對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分。國民黨立委賴士葆今天批評賴總統是「賴皇帝」，行政院長卓榮泰說，對總統不禮貌就是對國家不禮貌，遵照憲法的總統怎麼會被稱呼為皇帝，他絕對不能接受。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委賴士葆指出，根據中華民國憲法規定，總統有權力協調府院，但賴總統不願協調，直接對幹，總統不見了，只見到民進黨主席。

賴士葆表示，針對國會改革法案，卓榮泰提出覆議，賴總統又聲請釋憲，但卓榮泰說過，若提出覆議案沒有通過就要接受，既然接受了，為什麼還要提釋憲。他感覺卓榮泰追隨「賴皇帝」，一起加入追殺在野黨的行列，賴皇帝一聲令下，就調動行政院、監察院，讓台灣變成獨裁帝制國家。

卓榮泰指出，賴士葆稍早提到，欺負立法院長韓國瑜，就是欺負立法院，那麼對總統不禮貌，就是對國家不禮貌，他提出覆議是因為立法院國會改革法案窒礙難行，他認為在憲法上就是違憲不可行，而中華民國憲法有賦予行政院長提出覆議的權利。

卓榮泰表示，總統跟行政院都是依照憲法的制度，賴士葆應該支持，否則就是反憲法。行政院認為違憲不可行，立法院不接受，請求大法官會議來處理。

對此，賴士葆說，覆議輸了，有什麼臉提釋憲，賴皇帝做了最壞的示範。卓榮泰表示，賴士葆再次用這種方式對總統不禮貌，他絕對不能接受，一個遵照憲法的總統怎麼會被稱呼為皇帝。

另外，賴士葆也指出，民主基金會執行長人事案持續擱置，好幾個國外的駐台單位都對此事表達嚴重關切，連美國國家民主基金會都受不了，民進黨干預民主基金會的運作，一直卡人選，何時能搞定。

列席備詢的外交部長林佳龍表示，那個經過查證是有人操作的假訊息，沒有此事，事實上台灣跟美國國家民主基金會聯繫管道很暢通，執行長人事案擱置是董事會的決定，要敦請韓國瑜主持提名，董事會會行使同意權。

賴士葆表示，要這樣卡沒問題，民主基金會預算新台幣1.8億元，不到2億元，馬上立法院下會期就要審預算，「我們走著瞧、看著辦」。