快訊

中職／眾鬼發威！猛獅第17座季冠軍入袋 餅總4度稱霸半季隊史第一人

台北大巨蛋演唱會有譜？ 周杰倫本人親口認：8月已空下來

金智媛剪劉海了！台北亮相為Dior站台 傍晚交通幾乎癱瘓

藍委批賴總統是皇帝 卓榮泰：對國家不禮貌

中央社／ 台北25日電
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德擬針對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分。國民黨立委賴士葆今天批評賴總統是「賴皇帝」，行政院卓榮泰說，對總統不禮貌就是對國家不禮貌，遵照憲法的總統怎麼會被稱呼為皇帝，他絕對不能接受。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委賴士葆指出，根據中華民國憲法規定，總統有權力協調府院，但賴總統不願協調，直接對幹，總統不見了，只見到民進黨主席。

賴士葆表示，針對國會改革法案，卓榮泰提出覆議，賴總統又聲請釋憲，但卓榮泰說過，若提出覆議案沒有通過就要接受，既然接受了，為什麼還要提釋憲。他感覺卓榮泰追隨「賴皇帝」，一起加入追殺在野黨的行列，賴皇帝一聲令下，就調動行政院、監察院，讓台灣變成獨裁帝制國家。

卓榮泰指出，賴士葆稍早提到，欺負立法院長韓國瑜，就是欺負立法院，那麼對總統不禮貌，就是對國家不禮貌，他提出覆議是因為立法院國會改革法案窒礙難行，他認為在憲法上就是違憲不可行，而中華民國憲法有賦予行政院長提出覆議的權利。

卓榮泰表示，總統跟行政院都是依照憲法的制度，賴士葆應該支持，否則就是反憲法。行政院認為違憲不可行，立法院不接受，請求大法官會議來處理。

對此，賴士葆說，覆議輸了，有什麼臉提釋憲，賴皇帝做了最壞的示範。卓榮泰表示，賴士葆再次用這種方式對總統不禮貌，他絕對不能接受，一個遵照憲法的總統怎麼會被稱呼為皇帝。

另外，賴士葆也指出，民主基金會執行長人事案持續擱置，好幾個國外的駐台單位都對此事表達嚴重關切，連美國國家民主基金會都受不了，民進黨干預民主基金會的運作，一直卡人選，何時能搞定。

列席備詢的外交部長林佳龍表示，那個經過查證是有人操作的假訊息，沒有此事，事實上台灣跟美國國家民主基金會聯繫管道很暢通，執行長人事案擱置是董事會的決定，要敦請韓國瑜主持提名，董事會會行使同意權。

賴士葆表示，要這樣卡沒問題，民主基金會預算新台幣1.8億元，不到2億元，馬上立法院下會期就要審預算，「我們走著瞧、看著辦」。

卓榮泰 行政院 賴士葆

延伸閱讀

重要人士赴陸未列管 卓榮泰：我這兩天很擔心王金平

「彙音寶鑑」送卓榮泰 謝龍介呼籲用心推廣台語文化

遭質疑房價高漲 卓榮泰：政府不打房只打「炒房」

賴清德鳴槍釋憲戰 賴士葆嗆「大家試試」：下會期審預算

相關新聞

4機關聲請釋憲 藍委：民進黨要掩飾8年貪汙橫行

針對監察院就國會改革法案向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，國民黨立委許宇甄今天表示，民進黨為了抵抗國會改革法案，先是抗爭杯葛...

藍委批賴總統是皇帝 卓榮泰：對國家不禮貌

總統賴清德擬針對國會職權修法聲請釋憲及暫時處分。國民黨立委賴士葆今天批評賴總統是「賴皇帝」，行政院長卓榮泰說，對總統不禮...

國會改革明生效 民眾黨團：等法律生效才會照議程排案

國會改革法案明天生效，外界關注藍白黨團會有什麼動作，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天下午酸，立法院不像監察院一樣，沒經過監...

釋憲空窗期啟動國會調查權？黃國昌：依議程排案

國會職權修法26日生效，外界好奇民眾黨團在暫時處分之前，是否會啟動國會調查權。總召黃國昌表示，要等法律生效後，才會依照議...

國民黨批監察院抹黑立院監督權 對重大案件裝聾作啞

監察院今宣布，針對國會改革法案向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。國民黨發言人楊智伃今天表示，監察院長陳菊所帶領的監院，面對光...

侵犯核心監察權 監察院接著提釋憲

「監察調查權是監察院專屬，立法院不應越俎代庖！」監察院秘書長李俊俋25日召開記者會，宣布對立法院通過的國會改革法案提出釋憲，範圍主要是《立法院職權行使法》第45、47條與59條有關國會調查權的條文。他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。