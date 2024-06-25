釋憲空窗期啟動國會調查權？黃國昌：依議程排案

國會職權修法26日生效，外界好奇民眾黨團在暫時處分之前，是否會啟動國會調查權。總召黃國昌表示，要等法律生效後，才會依照議程排案；監察院已淪為打手院，還有臉說調查權是監察院獨有。

監察院秘書長李俊俋今天舉行記者會指出，國會職權相關修法已嚴重妨害監察院的調查權行使，違反憲法權力分立原則，為捍衛監察職權，將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、立委陳昭姿下午舉行記者會。會中陳昭姿先播放影片，內容為李俊俋2012年擔任立委時，在國會改革公聽會上表示「立法院若無調查權，有如無牙老虎；呼籲在體制混亂尚無法釐清、沒辦法透過修憲來改變這樣情形的時候，至少應建立國會調查權，以及要實施調查權會用到的聽證制度」。

陳昭姿表示，前總統陳水扁曾提出台灣新憲法，當時李俊俋的父親李鴻禧提出的台灣新憲法草案，就有推動國會改革。2012年李俊俋也主張立法院應有調查權，但如今看來，李俊俋已選擇性失憶。

黃國昌說，非常遺憾李俊俋換了位置就換了腦袋，竟宣稱立法院職權行使法條文嚴重妨害監察職權行使，違背權力分立原則，李俊俋不僅自打臉，甚至忘了釋字585號中，早就肯認立法院應有調查權。

黃國昌指出，憲法增修條文賦予監察院的權限是彈劾、糾舉、審計，監察院執行這3項權限需要調查權；而立法院職權核心是審預算及法案、處理條約，對行政權監督制衡，因此也需要調查與調閱權，正因要履行民主憲政體制下的職權，立法院才有必要完善聽證調查制度。

黃國昌表示，李俊俋2018年時曾在立法院主張監察院的地方巡察應廢除，至今卻仍存在，一年編列新台幣1764萬元但成效不彰。觀察近8年監察院調查案件，一位監委平均一年調查不到12案，糾正案一年不到100案，彈劾案則是2021年16個、2022年27個、2023年20個，比馬政府時期的監察院效率還差。

黃國昌指出，民進黨主政下的監察院，已經從「酬庸院」升級成「廢物院」，甚至是「打手院」，今天還有臉開記者會說調查權是監察院獨有，且沒經過監察院會，就決定向憲法法庭聲請釋憲，才真正是毀憲亂政。

媒體詢問，國會職權修法明天開始生效，到暫時處分之前，民眾黨團會有什麼動作。黃國昌表示，立法院要等法律生效後，才會依照議程排案，要遵守立法院職權行使法、立法院議事規則等規定，不像監察院沒經過院會決議就要向憲法法庭聲請釋憲，讓人瞠目結舌。