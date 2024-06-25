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侵犯核心監察權 監察院接著提釋憲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
監察院秘書長李俊俋表示，立法委員不應擴權扮演檢察官或監察委員角色，混亂憲政分際。聯合報記者林俊良／攝影
監察院秘書長李俊俋表示，立法委員不應擴權扮演檢察官或監察委員角色，混亂憲政分際。聯合報記者林俊良／攝影

「監察調查權是監察院專屬，立法院不應越俎代庖！」監察院秘書長李俊俋25日召開記者會，宣布對立法院通過的國會改革法案提出釋憲，範圍主要是《立法院職權行使法》第45、47條與59條有關國會調查權的條文。他被質疑過去曾提國會改革，如今卻替監察院主張釋憲，李俊俋回覆說，以現行《憲法》框架處理並未矛盾。

國會調查權侵犯監察權

李俊俋表示，監察調查權乃《憲法》第95、96條賦予監察院的核心職權，另彈劾、糾舉、糾正等專屬監察院行使的權力也不容侵犯，立法院調查權與國會三權分立的國會調查權明顯不同，不應該混淆，且我國尚未修憲，在修憲前都應該遵守五權憲法體制，「國會改革形同以修法來修憲！」

「若立法院也執行調查權，恐讓行政機關疲於奔命！」李俊俋強調，釋字585號是補充，並非取代釋字325，立法院調查權非行政責任或刑事責任追訴，監察調查權與司法偵查權不同，立委不該再扮演檢察官或監察委員的角色，《立法院職權行使法》第45、47條與59條恐違反立法與監察之權力分立。

國會改革侵害人權

另外，李俊俋說，我國98年將國際人權兩公約國內法化，其中第4條規定，政府機關行使職權應避免侵害人權，但三讀修正通過的《立法院職權行使法》第47、48、50之1、50之2、59之3與59之4的規定，過度擴張立院調查權，欠缺行使調查權的構成要件與法律正當程序。相關條文違憲疑慮甚高，因此決議聲請釋憲。

外界質疑，李俊俋過去擔任民進黨立委時期，也曾推動國會調查權，如今提釋憲是否自我矛盾？李俊俋回應說，當時是因為有討論廢考監，因此2015年有廢考監加國會改革的提案；2016年還有國會改革提案，但後來經討論後，因牽涉修憲問題，最後改推動其他國會改革，沒有自我矛盾的問題。

結果不同聽誰的？

媒體詢問，在野黨批評監察院不調查光電、超思雞蛋等案件，當然要由立法院調查。李俊俋則反駁說，若監察院、立法院與司法機關對同一案件調查結果不同，行政機關恐無所適從，且監察院已經調查過光電8案，去年10月調查過超思雞蛋，且都有結果，立法院若再調查、且結果不同的話，要聽誰的？

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