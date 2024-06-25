綠：國情報告不等於國情質詢 柯文哲不要偷換概念

民眾黨主席柯文哲指總統賴清德選前說要到立法院國情報告，當選後就翻臉不認人。民進黨發言人戴瑋姍回應，國情報告不等於國情質詢，請柯文哲和民眾黨不要偷換概念，持續混淆視聽，轉移自身弊案焦點。

民眾黨主席柯文哲今天指出，賴總統背信棄義、毀憲亂政，國會改革哪一條不是當年民進黨的主張，選前說要到立法院國情報告，當選後就翻臉不認人，賴總統是沒信用的人、會說謊。

民進黨下午發布新聞稿，戴瑋姍回應，賴總統願赴立院做國情報告的承諾，是以合乎憲法精神的前提進行，並不是一對一的質詢。但是，藍白兩黨透過國會多數濫修「立法院職權行使法」，把總統赴立院國情報告「義務化」已有違憲之虞。

戴瑋姍指出，讓立法委員可以一對一質詢總統，更是改變憲法權力分立的結構，使立法權除了監督行政權，居然還可以監督國家元首，簡直是混亂憲政秩序。

戴瑋姍表示，總統府已聲請釋憲及聲請暫時處分，並希望朝野政黨推動法案都能夠合乎憲法，回歸理性討論。民眾黨斷章取義，將目前還在釋憲過程當中的修法條文，與賴總統所說的合憲合法混為一談，根本就是企圖偷換概念。

戴瑋姍提到，總統依憲政程序聲請釋憲以及暫時處分，並非首例，柯文哲將此影射為納粹希特勒，根本污辱台灣民主。

戴瑋姍說明，過去柯文哲5度「稱帝」，自稱雍正、努爾哈赤及多爾袞、漢獻帝、漢高祖、唐太宗，可見其威權心態根深蒂固，瘋狂的帝王心態顯露無遺，呼籲柯文哲尊重憲政程序和民主價值，而不是利用威權心態，破壞社會的和諧與製造社會對立。

戴瑋姍強調，柯文哲目前3大弊案纏身，卻緊抓國會擴權議題，不斷朝賴總統潑髒水、貼標籤，這是柯文哲一貫轉移焦點的手法。