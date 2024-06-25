李俊俋：三權比五權分立好 歡迎立法院提修憲

監察院秘書長李俊俋今天說，依權力分立原則，調查權是在監察院，若要破壞憲法設計，唯一途徑就是修憲，歡迎立法院提修憲；他個人的理念是三權分立比五權分立好，但修憲前要尊重憲法。

李俊俋今天下午舉行記者會時表示，國會職權相關修法已嚴重妨害監察院的調查權行使，違反憲法權力分立原則，為捍衛監察職權，將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

李俊俋說，他和監察院長陳菊都說過不只一次，支持三權分立、支持立法院修憲，因憲法規定修憲權在立法院。過去他提出修憲案時，國民黨根本不願意討論，就算有個別立委主張要廢考監，卻都沒提出修憲案。

李俊俋表示，依權力分立原則，調查權是在監察院，如果要破壞原來憲法設計，唯一途徑就是修憲，歡迎立法院提修憲、開修憲委員會，但不能用修法方式，把所有權力偷渡到立法院，「三權分立是否比五權分立好？是啊，這是我個人的理念」，但修憲前須尊重憲法規定。

媒體詢問，聲請釋憲是否有經監察院會討論。李俊俋說，6月初舉行全院談話會時，監察院長陳菊有把這件事拿出來討論，之後由副院長李鴻鈞召開的全院會議，也有討論相關修法會侵犯監察院哪些職權、若提釋憲要做哪些準備，都有充分討論。

李俊俋表示，當時會議結果是要朝聲請釋憲做準備，因此就開始找訴訟代理人、成立小組來討論內容。等法令生效後，小組會再討論並決定何時聲請釋憲，在正式聲請釋憲後，再送到監察院會討論。

李俊俋指出，監察院要提暫時處分，是因為一旦實施後，勢必影響監察權。例如「光電案」監察院已有8份調查報告出爐、2個調查中，如果立法院也查、監察院也查、司法機關也查，那行政機關如何自處、會不會形成混亂，光應付這3個院就沒完沒了。

李俊俋表示，最近在野黨說要查「超思雞蛋案」，但監察院去年10月就開始在查，如果立法院也要查的話，兩者界線在哪，恐造成行政機關困擾。所有權力都集中在一個機關裡，如同前監察院長張博雅所說，「如果權力都集中在立法院，那變憲政大怪獸」。

至於李俊俋擔任立委期間，曾連署國會聽證調查權相關提案，遭疑立場矛盾。李俊俋說，2015年立法院第8屆立委時，當時立法院長王金平成立修憲委員會，他是民進黨立委、也是民進黨團憲改小組召集人，就提修憲案要廢考監。

李俊俋表示，2015年若要廢考監，就要討論考監的憲法職權要往哪歸屬，所以才有2016年的國會改革討論，當時很多版本都是他自己寫的，再經過公聽會、學者與黨團的充分討論，發現如果國會擁有調查權，可能會跟監察院職權的界線劃分不清，當時就把這部分喊停。

李俊俋說，當時國會改革共20項完成17項，其中3項就包括國會調查權。釋字585號已說明，國會調查權是行使職權時的輔助性權力，且調查對象、範圍也有所限制，這次立法院職權行使法完全沒有顧慮到這問題，嚴重破壞權力分立原則。