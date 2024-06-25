快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

釋憲空窗期藍白擬展開國會調查權？綠：見招拆招

中央社／ 台北25日電

國會職權修法預計26日生效，釋憲戰開打，外界關心藍白陣營是否用釋憲空窗期行使國會調查權、邀總統國情報告。民進黨立法院黨團今天表示，奉勸藍白不要明知有違憲之虞，行使過當的調查權與聽證權，黨團會見招拆招，這也是為何要聲請暫時處分的原因。

立法院否決行政院所提國會職權修法覆議案，民進黨立法院黨團與行政院皆已公開表態聲請釋憲。總統賴清德昨天也說，基於守護憲政秩序、保護民眾權利，他將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分。

外界關注，國會職權修法26日生效後，憲法法庭裁定暫時處分前的空窗期，藍白陣營是否可能行使國會調查權，或是邀請總統到立法院國情報告等。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，由於賴總統已經公告法案，只能奉勸藍白陣營不要明知有違憲之虞，還行使過當的調查權與聽證權，這也是為何要聲請暫時處分的重要原因，要避免難以回復的損害。

民進黨團針對國會職權修法將於26日聲請釋憲及暫時處分。吳思瑤說，26日上午黨團會先開記者會，結束後就會去提釋憲。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪時表示，藍白陣營是否敢明目張膽，在法令有違憲之虞、還沒做終局判斷前，行使調查權或邀總統國情報告，要繼續觀察。

莊瑞雄認為，就算藍白要按照現行法來處理，不管是進行調查或聽證，也有相關程序，「我們就見招拆招」。

立法院 藍白 釋憲

延伸閱讀

吳思瑤酸陳玉珍盯梢民進黨記者會 雙姝爆吵近20分鐘

被民進黨控記者會盯梢 陳玉珍：回到小心匪諜的日子嗎？

陳玉珍「旁聽」民進黨記者會 與綠委舌戰爆衝突

藍營批釋憲包圍立院？吳思瑤：做賊喊捉賊

相關新聞

柯文哲舉希特勒為例 影射賴清德為瘋狂領導人

賴清德總統昨天宣布將對憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並呼籲在野黨，在大法官還沒做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。民眾黨主席...

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

監察院秘書長李俊俋今天表示，監察院是國家最高監察機關，也是憲政機關之一，但立法院在5月28日表決通過之「立法院職權行使法...

綠委26日聲請法規範憲法審查 暫時處分多久作成？無規定

立法院21日表決國會改革法案覆議案，維持原三讀決議，民進黨立法院黨團將向憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查、暫時處分，請求在...

賴清德鳴槍釋憲戰 賴士葆嗆「大家試試」：下會期審預算

賴清德總統昨（24）日宣布，將針對國會改革法案，聲請釋憲及暫時處分。國民黨立委賴士葆今天表示，賴清德號召向在野黨宣戰，要...

賴清德戰到底？蔣萬安重話：別製造對立 轉移缺電等議題

賴清德總統昨天首度敞廳談話，正式針對國會改革修法提覆議、暫時處分，台北市長蔣萬安今天被問及，近期幾分民調，多數民眾是支持...

球隊老闆開口了...對釋憲不樂觀 藍委批賴先騙票再打民主內戰

賴清德總統昨天宣布將對國會改革法案向大法官聲請釋憲及暫時處分，並向在野黨喊話釋憲結果出來前「不宜貿然行動」。國民黨立委羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。