釋憲空窗期藍白擬展開國會調查權？綠：見招拆招

國會職權修法預計26日生效，釋憲戰開打，外界關心藍白陣營是否用釋憲空窗期行使國會調查權、邀總統國情報告。民進黨立法院黨團今天表示，奉勸藍白不要明知有違憲之虞，行使過當的調查權與聽證權，黨團會見招拆招，這也是為何要聲請暫時處分的原因。

立法院否決行政院所提國會職權修法覆議案，民進黨立法院黨團與行政院皆已公開表態聲請釋憲。總統賴清德昨天也說，基於守護憲政秩序、保護民眾權利，他將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分。

外界關注，國會職權修法26日生效後，憲法法庭裁定暫時處分前的空窗期，藍白陣營是否可能行使國會調查權，或是邀請總統到立法院國情報告等。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，由於賴總統已經公告法案，只能奉勸藍白陣營不要明知有違憲之虞，還行使過當的調查權與聽證權，這也是為何要聲請暫時處分的重要原因，要避免難以回復的損害。

民進黨團針對國會職權修法將於26日聲請釋憲及暫時處分。吳思瑤說，26日上午黨團會先開記者會，結束後就會去提釋憲。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪時表示，藍白陣營是否敢明目張膽，在法令有違憲之虞、還沒做終局判斷前，行使調查權或邀總統國情報告，要繼續觀察。

莊瑞雄認為，就算藍白要按照現行法來處理，不管是進行調查或聽證，也有相關程序，「我們就見招拆招」。