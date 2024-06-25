在野黨炸鍋 批賴總統把自己當成太上皇

國會改革修法 綠營質疑vs.藍白說法 製表／鄭媁 針對是否應在野黨邀請赴立法院國情報告，賴清德總統昨天表示，等釋憲結果後再決定，讓在野黨炸鍋。國民黨立院黨團總召傅崐萁大罵，台灣已成中央集權皇帝制了嗎？民眾黨團總召黃國昌也批評，賴總統把自己當成太上皇，比起大法官尚未做出的緊急處置，賴竟認為自己講的話更具有法律效力。

傅崐萁說，雖然十五名大法官都是前總統蔡英文提名、獲民進黨立委席次過半的立法院同意後任命的，但他還是要呼籲大法官「拿出皇后的貞操、司法的良心」，做出正確判決。司法院副秘書長黃麟倫表示，尊重大法官的職權、權限。

新北市長侯友宜表示，總統要面對民意，團結朝野，做好興利除弊給全國民眾看，不可以政黨利益為優先。

台北市長蔣萬安昨上午被問及此事，他說，知道賴總統正在開記者會，「我沒辦法完全了解他的談話內容，還是希望賴總統能傾聽民意、了解心聲」。

民眾黨發布聲明，多數民意支持國會改革，立法院也對覆議案作出決議，賴總統宣布施行法令卻堅稱違憲，甚至要求釋憲結果出爐前，在野黨不可貿然行動，形同侵害大法官職權。

中廣前董事長趙少康說，大法官全都是民進黨提名的自己人，可以掌控釋憲結果，都讓賴清德有恃無恐；賴清德寧願讓國政空轉，也要全面開戰，就是不想讓「雙少數總統」被看不起，獨裁總統的心態昭然若揭。