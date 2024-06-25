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在野黨與大法官賽跑 藍白不排除邀賴國情報告

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰黃婉婷／台北報導
行政院所提覆議案上周五遭否決，國民黨立委拉起「堅持國會改革、反貪腐查弊案」布條，表達堅持國會改革立場。本報資料照片
行政院所提覆議案上周五遭否決，國民黨立委拉起「堅持國會改革、反貪腐查弊案」布條，表達堅持國會改革立場。本報資料照片

立法院上周五否決行政院針對國會改革所提覆議案，賴清德總統昨依憲法完成簽署並公布修正案，法律將於明日生效。由於綠營聲請釋憲的同時，也聲請暫時處分，在野黨將與大法官賽跑，以防大法官一旦准予暫停處分，可利用「時間差」適用新法。

據了解，目前國民黨團、民眾黨團都不排除在明天後邀賴總統依新法至立院國情報告，並針對超思、疫苗等案成立調查委員會或小組查弊案；民進黨團則呼籲在野黨自制，不應與憲法對幹。

賴清德總統昨天簽署並公布「立法院職權行使法」、「刑法」修正案，法律將於廿六日生效，由於行政院、民進黨立院黨團等已陸續宣告，將以最短時間向大法官聲請釋憲，以及聲請暫時處分對新法「按下暫停鍵」。因此新法在法律生效日（明天）後、大法官裁定暫時處分前，或法律生效後、大法官作出釋憲前，可正式適用。

對於法律即將在明天生效，傅崐萁表示，國民黨團不排除邀請賴清德進行國情報告，且法條中是寫「總統應依序即時回答」給予很多彈性，形式可由朝野協商來決定，與前總統李登輝至國民大會報告形式差不多，將開黨團會議與黨內立委討論，並徵詢民眾黨團意見後，再對外宣布。民眾黨團也將在黨團會議討論後，再決定是否邀請賴清德赴立院報告。

至於「立法院職權行使法」新法上路後，條文明定經立法院會決議，得設調查委員會，經委員會決議設調查專案小組，對相關議案或與立委職權相關事項行使調查權及調閱權，預料在野黨很可能鎖定超思雞蛋案、疫苗、數位身分證案等。

傅崐萁 國情報告 國會改革 大法官 數位身分證 李登輝 疫苗 立法院 賴清德 釋憲

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