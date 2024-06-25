國會改革案賴總統聲請釋憲 藍批毀憲

覆議案加註意見 質疑程序

賴清德總統昨對國會改革法案釋憲戰開第一槍，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並在簽署立法院覆議案咨文時加註「審議程序引發社會高度疑慮」等意見；賴總統說，改革國會的方式應該合法合憲，他反對國會擴權而非反對國會改革，將等釋憲結果再決定是否赴立院國情報告。

國民黨主席朱立倫表達高度遺憾，「賴總統仍堅持當民進黨主席、向民主宣戰」，六成民意將正面迎戰，團結對抗民主獨裁。

賴總統昨天上午九時卅分在總統府敞廳發表談話，他表示，對於立法院三讀通過的「立法院職權行使法」和「中華民國刑法」修正案，他已依據憲法規定完成簽署，並在昨日公布法案；不過，立法院這次修法，除了在審議程序引起社會高度疑慮，相關規定更對憲法的權力分立和制衡原則造成危害風險。

賴總統說，國會理當改革，但不應任意擴權，改革方式應合法合憲，立法院調查權不能侵害司法權和監察權，更不能侵害人民「隱私權」、「營業秘密」及「不表意的自由」等基本權利，基於守護憲政秩序、保護人民權利，他宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

賴：釋憲前 在野不宜行動

賴總統指出，總統是「自由民主憲政的守護者」，這次修法有違憲疑慮，他必須做出聲請釋憲決定，透過憲法法庭裁判，確認這次修法合憲性和正當性。

針對總統至立法院國情報告，賴總統說，既然這次立法院三讀通過的法律涉及違憲，且總統府也已提出釋憲，「還是要等釋憲有結果後再決定」；他呼籲在野黨，在大法官還沒做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。

賴總統強調，憲法法庭是維護憲政秩序最高司法機關，無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受，「現在是捍衛自由民主憲政的歷史時刻」。

朱：民主獨裁 抹紅在野黨

朱立倫透過臉書回應，賴總統就任一個多月以來，心中只有對抗，只會鬥在野黨，站在主流民意對立面；不只民主獨裁，還雙標破壞憲政秩序，更用側翼抹黑、抹紅、造謠攻擊在野黨。

朱立倫說，政府依法可以聲請釋憲，但國民黨無法認同賴清德的釋憲理由，更不接受民進黨惡意的抹黑。賴清德宣稱釋憲是「基於守護憲政秩序、保護人民權利」，更是讓國人精神錯亂。

朱立倫指出，賴清德在大選辯論時說直言「中華民國憲法是災難」；賴總統宣布成立三大委員會，前總統馬英九當年主張卻被民進黨批評「太上皇、違憲」；更何況，國會改革法案的每一條，都是民進黨過去的主張。

他說，民進黨始終不變的態度就是以黨意、黨利為核心，和穿鑿附會的抹紅；民進黨抹黑抹紅得愈凶，大家看得愈清楚。國民黨則會持續努力，用陽光和正面的態度共同迎向台灣第三波民主改革。