冷眼集／賴總統自詡「守護憲政」 卻造成社會對立

二○一五年八月四日，監察院通過彈劾當時台南市長賴清德。主要是因賴清德經台南市議會合法邀請，卻以當時台南市議長李全教涉賄選案，除非李案獲司法釐清，否則不進市議會。如今，賴清德總統又以此次國會通過的修法「擴權、違憲」為由，暫不赴立院國情報告，讓人充滿「既視感」。

賴清德首開地方自治史「官員集體不進議會」之例，最後遭申誡處分。監察院彈劾理由，認為他違反地方制度法，直轄市長開會時就「特定事項」對議會有「列席說明」義務，且破壞民主與法治原則，侵害憲政體制。

當時監察院還提到，所謂行政權對立法權負責，並非指賴清德對李全教個人負責，而是他身為台南市長，具有行政官署地位，必須對台南市議會負責；地方自治團體首長不列席臨時會與定期會之行止，顯逾越憲法與地方制度法規範地方自治團體首長行政權之基本界限，並將地方立法權架空，動搖民主社會基本核心價值。

雖然賴清德以「恥與賄選嫌犯為伍」拒入議會，看似站在「道德的制高點」，但當時李全教尚未經判決有罪定讞，也還未經解職，監察院認為自不得單以李全教涉案尚擔任議長之位為由，作為違反地方制度法之藉口。

儘管最後因彈劾遭申誡處分，並未影響賴清德的仕途，甚至如今還當選總統，但「執拗的個性」，已成為他政治性格鮮明的印記。昨天，他在總統府宣布將對國會改革法案聲請釋憲，並強調「總統是自由民主憲政的守護者」，再次展現「堅持」的個性。

只是，就如同他在李全教事件堅持己見，卻被監察院認定「不進議會，違反對憲法忠誠義務」，所謂「自由民主憲政的守護者」不是自己說了算；更不是民進黨推動的才叫「改革」，其他政黨都是「擴權」。

他昨天的說法，不乏似是而非的論點；若再從修法過後，民進黨政府及立院黨團對此次國會改革法案的渲染、汙名、甚至造謠，更可檢視出綠營論述的諸多謬誤。藍白聯手通過的修法容有瑕疵，但是否真如綠營撻伐的那般不堪，甚至「全盤違憲」，其實大有商榷之處。

更不用說，綠營為贏得論述，把藍白改革國會打為「賣台」、「聯共」，不惜撕裂社會；然而，賴總統昨天這句「除了統一促進黨，其他政黨都是台獨」，等於打臉綠營抹紅在野的言論。只為政治目的，就把在野黨抹成「中共同路人」，豈是本該團結全民的總統所當為？

當年不進議會，如今向在野宣戰，賴總統的個性，或許一以貫之。但過度執拗的總統，只會造成對立的社會。人民不會希望賴清德當年「兩百卅二天不進議會」事件重演，賴總統以「民主憲政的守護者」自居，也須接受檢驗。