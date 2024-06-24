釋憲若不利在野 學者：下一步是倒閣

「如果真的通過暫時處份或釋憲不利，朝野衝突恐沒完沒了！」學者曲兆祥憂慮說，若國會改革的釋憲結果對在野黨不利，在野黨勢必動員各種方式抵制執政黨；學者劉兆隆受訪時亦分析，此案一開，未來朝小野大下，司法權對立法院的影響力會增加，而各方敵意累積下，最終走向倒閣的機會很高。

爭議案件拒絕受理？

師大政研所教授曲兆祥受訪時分析，在正式進入釋憲流程後，首先要考量憲法法庭會不會受理該釋憲案。不僅台灣大法官會議曾拒絕釋憲，在美國聯邦法院，平均每十件釋憲案也僅有一案會受理。他說，所以其中一種可能性就「憲法法庭」拒絕受理，國會改革法案的紛爭就此落幕，但無論受理與否，大法官都需提出明確的意見，供社會檢視。

針對憲法法庭做出「暫時處分」的可能性，曲兆祥說，憲法法庭要是真的做出暫時處分的裁決，就宣示著未來只要行政機關覺得不恰當，都可以向憲法法庭聲請暫時處分，是行政機關的擴權。

至於藍、白兩黨的反制手段，曲兆祥指出，如果真的通過暫時處份或釋憲，在國會改革法案上，國民黨與民眾黨沒路走，必然以立法院多數的實力，在其他法律案件跟執政黨沒完沒了。

「最後的結果就是政治癱瘓，」他說，在美國，從柯林頓政府到小布希政府期間，都曾發生過兩黨對峙，凍結人事與預算，甚至導致政府發不出薪水。曲兆祥更指出，另一個可能的結果就是在野黨提出倒閣案，行政院院長可依法向總統提出解散國會的請求。

對大法官要有信心

對此，彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時表示，雖然釋憲表面上對民進黨比較有利，但年底有一半大法官要退下來，立法院也要行使同意權，他認為變數還很多。

「未來司法權的角色會上升！」劉兆隆說，這是台灣第一次針對立法過程進行合憲性審查，未來司法院在朝小野大時，可能會扮演更多角色，將改變過去主要由行政與立法互動的體系。至於在野黨是否會透過抵制人事權抗議執政黨？劉兆隆指出，陳水扁與馬英九時期，都曾出現立院不接受監委提名，導致監院空轉的狀況，不是不可能。

劉兆隆也預測，朝野各黨彼此都在激怒對方，未來相關矛盾累積的敵意螺旋將難以化解，最終還是有機會朝向倒閣的方向前進。

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