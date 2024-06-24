在野黨圖反制釋憲 學者：以調查權揭弊

「賴清德宣布釋憲的做法就是要向在野黨全面開戰，毀掉過去願意來國會國情報告的承諾。」藍委賴士葆受訪時直言，而大法官都是民進黨提名，對釋憲結果早已不期待。對此，學者廖達琪受訪時認為，在野黨應透過輿論與新權力強化論述與立法的正當性，例如可查弊案說服民眾支持國會調查。

總統府24日宣布對國會改革法案釋憲，未來監察院、行政院與民進黨立院黨團都將提釋憲。對此，民眾黨立院總召黃國昌回應，按照《憲法》增修條文規定走，但提到，「民進黨團不是說沒有討論，沒有民主嗎？」如今柯建銘說不派人參加釋憲的言詞辯論，連認真討論都不願意？但後來柯建銘在黨團記者會已改口表示願意。

善用新法揪出弊案

中山政研所退休教授廖達琪受訪時指出，若進入釋憲程序，在野黨能做的兩件事就是加強輿論溝通，及透過國會調查權調查執政黨的弊案。她分析，第一關會是臨時處分的部分，在野黨必須要說服民眾，此案與2005年身分證要求按捺指紋的狀況不同，並非重大不可逆轉，因此大法官不適合宣布臨時處分。

廖達琪指出，民進黨的宣傳就是「擴權」、「濫權」等，而民眾雖然支持國會改革，不見得支持在野黨，因此要想辦法增加新通過法案的正當性。她建議在野黨可以透過國會調查權找出執政黨弊案，並強調相關弊案就是執政黨不願改革的原因，方可獲得民眾支持。

任何抵制都有可能

被問到是否要以NCC委員、考試委員等人事同意權案件抵制執政黨提出釋憲？廖達琪回應說，民眾普遍對抵制的觀感不佳，而且9月釋憲的結果可能已經出來，除非在野黨可以找到抵制的合理論述，不然藉此成功逼迫執政黨妥協的機會並不高，「不過新規定人事審查權至少1個月，在野黨也需把握，」廖達琪說。

國民黨資深立委賴士葆受訪時直言，賴清德宣布釋憲的做法就是要向在野黨全面開戰，心態如同當皇帝一樣。他說，大法官無論是做出緊急處分或是釋憲，其實都不期待，因為15位大法官都是民進黨提名，已經失去最後守護憲法的角色。

執政黨應多妥協

「人民也可以包圍司法院！」賴士葆指出，憲法法庭尚未做出死刑的判決，若死刑違憲，全民也會強力反彈，他建議可以號召民眾到司法院表達不滿，任何能夠表達強力反彈的合法途徑都要做，不排除在人事案上進行抵制，「要表達出人民的心聲，」賴士葆如此強調。

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