總統府公告國會職權修法 釋憲戰開打

總統賴清德今天說明將針對國會職權修法聲請釋憲的理由，但他也強調會遵守憲法，依據憲法規定完成簽署，將在今天公布法案。總統府網站傍晚發布總統令，正式公布「立法院職權行使法」、「刑法」修正案，法案公布3天後，也就是26日即生效。

立法院否決行政院所提國會職權修法覆議案，民進黨團與行政院皆已公開表態聲請釋憲。總統賴清德今天在總統府敞廳召開記者會，以「守護憲政、保護人民」為核心精神，說明聲請釋憲的態度。

賴總統說，「我們反對國會擴權，不是反對國會改革」，國會理當改革，但不應該任意擴權，改革國會的方式應該合法、合憲。

另外，今天有媒體報導，行政院最快26日就可聲請釋憲與暫時處分。為求慎重，行政院長卓榮泰擬於27日院會「提示」後，送出釋憲案與暫時處分。

對於相關報導，行政院僅回應，「若有決定，會適時對外說明。」

依照中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第3日起發生效力。