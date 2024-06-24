監察院：反對國會擴權 將聲請釋憲及暫時處分

總統賴清德今天發表敞廳談話時表示，將就國會職權修法聲請釋憲。監察院今天下午也發出採訪通知，宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，明天將由監察院秘書長李俊俋舉行記者會說明。

總統賴清德今天針對國會職權修法發表敞廳談話表示，他已依據憲法於稍早完成簽署並在今天公布法案，但基於守護憲政秩序、保護民眾權利，將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分。

監察院日前曾表達立場指出，依中華民國憲法規定，調查及調閱權等監察職權，仍專屬監察院行使，立法院表決通過修正立法院職權行使法部分條文，涉違反權力分立，監察院無法接受。

監察院下午發出採訪通知表示，反對國會擴權、嚴守權力分立，捍衛監察職權，監察院宣布將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，明天下午將由監察院秘書長李俊俋舉行記者會說明。