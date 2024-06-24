國會職權修法總統聲請釋憲 民眾黨：應和民意站一起

總統賴清德今天說，將就國會職權修法聲請釋憲。台灣民眾黨表示，要對此表達遺憾，且國會改革是朝野各黨與民眾的期待，應尊重立法院對覆議案所做決議，呼籲賴總統應和民意站在一起。

賴總統今天針對國會職權修法發表敞廳談話表示，他已依據憲法於稍早完成簽署並在今天公布法案，但基於守護憲政秩序、保護民眾權利，將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分。

台灣民眾黨透過新聞稿表達遺憾，對於國會改革一直以來都是朝野各黨及民眾的期待，民進黨立法院黨團、行政院及總統府對國會改革覆議案，應尊重立法院決議，呼籲賴總統不要選前騙票說一套，選後逃避又說另一套。

民眾黨表示，國會改革法案就是要建立符合政治現況，且權責相符的體制，選前賴總統說有義務到國會報告，選後卻扭曲改革法案，總統不願面對監督，卻將行政權一把抓，行政院長卓榮泰淪為總統賴清德代理人。

民眾黨說，立法院對覆議案作出決議後，行政院應尊重並予以接受，但至今仍未出面說明，難道卓榮泰接受總統府指令不出面；難道總統不接受監督，就是執政黨的民主嗎；難道有權無責的總統，就是執政黨期望的憲政體制嗎。

民眾黨強調，多數民意支持、期待國會改革，立法院也對覆議案作出決議，但賴總統宣布施行法令卻堅稱違憲，且要求在野黨釋憲結果出來前，不可貿然有任何行動，大剌剌侵害大法官職權。

民眾黨呼籲，賴總統應和民意站在一起，在台灣民主發展的道路上，走對的路。