守護憲政體制、深化民主 賴清德宣布聲請釋憲

賴清德總統24日上午以「守護憲政 保護人民」為題，宣布對《立法院職權行使法》與《刑法》修正聲請釋憲。「接下來，在釋憲案的審理過程中，社會還會有許多討論與辯證。」他強調，現在，就是捍衛自由民主憲政的歷史時刻，希望所有國人同胞，都能一起努力，守護國家的憲政體制，深化台灣民主，讓台灣民主可以永續發展。

賴總統說，一個月前在這裡宣誓就職總統，向全國人民承諾，我必遵守憲法，盡忠職務。因此，對於立法院三讀通過的《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，我已經在稍早，依據憲法規定完成簽署，也將在今天公布法案。但同時，立法院這次修法，除了在審議程序，引起社會高度疑慮，相關規定更對憲法的權力分立和制衡原則，造成危害風險。

賴總統向全體國人報告，確保自由民主的憲政制度、保護人民的權利，是總統的責任和使命。他說，自由民主的憲政制度，核心精神就是「權力分立」和「監督制衡」，以及「保障人權」。分立的權力，應本於憲法，獨立運作，互相尊重；而監督制衡，更應該合乎憲法責任政治的制度設計；因此，要強調，我們反對國會擴權，不是反對國會改革；國會理當改革，但不應該任意擴權。改革國會的方式更應該合法、合憲。

然而，立法院這次修法，將總統到立法院進行國情報告「義務化」、「即問即答化」，試圖改變憲法對於責任政治的設計，混淆了行政院對立法院負責的制度，從而產生擴張憲法賦予立委權力的疑慮。

他說，「身為總統，我不會將個人意向，凌駕在憲政秩序上，更不會將個人利益，優先於國家利益。身為醫師，我更深知，任何診斷必須謹慎面對，進行手術或器官移植，更必須就血型、體質等各種條件，進行詳細的配對評估。治病如此，治國也是一樣的道理。未經審慎評估、討論的法律或制度移植，也可能對國家的憲政運作、人民的權利保障，造成不良後果，我必須更加嚴肅以對。」

賴總統指出，今天做出聲請釋憲的決定，是要透過憲法法庭的裁判，確認這次修法的合憲性和正當性，這是向國家負責、向歷史負責，也才不辜負全民所託。憲法是國家的根本大法，憲法法庭，更是維護憲政秩序、保障公民權利的最高司法機關。無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受，也希望社會大眾能夠支持。