《立法院職權行使法》總統府聲請釋憲、暫時處分裁定 律師說明6大爭點

賴清德總統24日上午以「守護憲政 保護人民」為題，宣布對《立法院職權行使法》與《刑法》修正聲請釋憲，律師洪偉勝提出六大爭點，並且第14屆考試院正副院長以及考試委員的人選已在立院審查，因此，會在提出本案聲請的同時，聲請憲法法庭能夠作適當的暫時處分裁定。

洪偉勝表示，這次立法院職權行使法第15-1 條、15-2條以及15-4 條將作為對內統帥三軍任命文武百官，要求赴立法院進行國情報告義務化、定期化、常態化、質詢化的做法，在沒有修憲的情形下改變了憲法的規定、安排，而有違憲之情形。

他說，我們希望大法官能夠明確判斷，2024年的台灣，就涉及國家重要憲政機關的權力運作、可能對人課處刑罰的重要法律規範，我們對於民主、法治及人權保障的要求，是不是能夠允許回到萬年國會時代，能夠接受用無記名舉手表決、數人頭就好的方式來決定這些重要的法規範。

洪偉勝指出，這次立法另外涉及關於質詢、調查、聽證等規定，同樣有違憲爭議，不過受限於憲法訴訟法的相關規定，可能難以一併由總統以憲政機關的立場來提起憲法訴訟，不過我們也促請憲法法庭，如果其他憲政機關有提起憲法訴訟的情形，能夠併案審查，讓大家的意見都能夠一併交憲法法庭來參採。

最後，考量到目前立法院已經有請總統赴國情報告的相關議案，隨時可能表決通過，導致總統有按照違憲的法律進行國情報告並接受質詢的情況，將嚴重破壞憲法當中的制度安排，同時，這種憲政體制、權力分立的破壞，一旦發生，就無從回復。

針對行使人事同意權相關規定而言，第13屆的考試委員任期即將屆滿，總統目前提名的第14屆考試院正副院長以及考試委員的人選也已經在立法院審查中，如果讓立法院用修正後的新規定審查相關人事，不僅可能損及總統的人事主動形成權，最後甚至會使得憲政機關停止運作，導致機關忠誠義務違反、國家考試無法順利舉行，因此，也會在提出本案聲請的同時，聲請憲法法庭能夠作適當的暫時處分裁定，以防止相關違憲法律造成難以回復的公益損害，來維護台灣的自由民主憲政秩序。