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迎戰藍白！總統宣布針對國會職權修法聲請釋憲與暫時處分

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迎戰藍白 總統宣布針對國會職權修法聲請釋憲與暫時處分

聯合報／ 記者陳熙文黃婉婷／台北報導

賴清德總統今天宣布，總統府將針對國會職權修法聲請釋憲。賴總統上午在總統府發表他任內第一次敞廳談話，他以「守護憲政、保護人民」為主軸宣示要提釋憲，連同之前已傳出要申請釋憲的行政院、監察院與民進黨立院黨團，將有四個機構同時針對國會職權修法提出釋憲。

今天總統敞廳談話一開始，先由律師說明聲請釋憲的相關法律理由，總統府稱此次國會相關修法有未議而決的瑕疵，逾越了國會自律的界線，相關修法有違憲的疑慮，因此聲請大法官釋憲。

圖/聯合報系資料稿。
圖/聯合報系資料稿。

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