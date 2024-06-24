迎戰藍白！總統宣布針對國會職權修法聲請釋憲與暫時處分

賴清德總統今天宣布，總統府將針對國會職權修法聲請釋憲。賴總統上午在總統府發表他任內第一次敞廳談話，他以「守護憲政、保護人民」為主軸宣示要提釋憲，連同之前已傳出要申請釋憲的行政院、監察院與民進黨立院黨團，將有四個機構同時針對國會職權修法提出釋憲。

今天總統敞廳談話一開始，先由律師說明聲請釋憲的相關法律理由，總統府稱此次國會相關修法有未議而決的瑕疵，逾越了國會自律的界線，相關修法有違憲的疑慮，因此聲請大法官釋憲。