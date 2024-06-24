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國會改革修法釋憲戰開打 賴總統今上火線

聯合報／ 記者陳熙文、地方社會中心／連線報導
國民黨主席朱立倫（右）昨到嘉義市宣講國會改革，批民進黨擔心過去弊案揭露才反對。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（右）昨到嘉義市宣講國會改革，批民進黨擔心過去弊案揭露才反對。記者李宗祐／攝影

賴清德總統今上午將發表他任內首場總統府敞廳談話，以「守護憲政、保護人民」為題表明他對國會職權修法聲請釋憲的立場。民進黨秘書長林右昌昨天表示，相關單位的聲請釋憲文本周就會送司法院，展開大法官審議程序。

行政院針對國會改革法案提出覆議案，上周五遭在野黨立委聯手否決。國會改革修法爭議進入新階段，民進黨政府釋憲戰全面開打，行政院、監察院及民進黨立法院黨團，都擬聲請釋憲。

預料賴總統將說明聲請釋憲理由

至於總統府立場，總統府發言人郭雅慧日前表示，對於覆議案結果，行政院及民進黨團皆表示將提釋憲聲請，總統府尊重，賴總統也會在收到咨文後，審慎評估是否聲請釋憲。賴總統今天舉行「守護憲政、保護人民」記者會，外界預期他將說明總統府聲請釋憲的理由。

林右昌昨天出席基隆「反濫權 護民主」活動時表示，國民黨、民眾黨聯手通過「濫權的法律」，民進黨執政團隊、立法院黨團都已經表態要提出釋憲，聲請釋憲文本周就會送到司法院，開始進行大法官審議程序。

柯文哲：哪樣不是綠當年主張？

針對林右昌前天批藍白賣力配合中國演出，國民黨主席朱立倫昨連跑高雄、嘉義宣講，批評民進黨怕弊案被揭露，才會反對到底，不斷抹黑、抹紅在野黨。朱立倫說，讓國會擁有調查權、聽證權，「這不是幾十年來民進黨蔡英文、陳水扁、賴清德的主張嗎？」林右昌如果再講違憲、抹紅、配合北京，那真的是太墮落了。

民眾黨主席柯文哲昨在台南說，國會改革法案特別是聽證權及調查權，哪一樣不是民進黨當年的主張？他要替立委黃國昌申冤，「過去十二年沒變的是黃國昌，變的是民進黨」，「一旦有聽證、調查權，我看民進黨剉咧等」。

民進黨在基隆舉辦「反濫權、護民主」宣講，民進黨秘書長林右昌（中）號召市民支持聲請釋憲。記者許正宏／攝影
民進黨在基隆舉辦「反濫權、護民主」宣講，民進黨秘書長林右昌（中）號召市民支持聲請釋憲。記者許正宏／攝影

知情人士：賴無不公布法律空間

憲法規定立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布，傳有部分人士建議，既然民進黨認定國會改革法案是惡法，賴總統應拒絕簽署公布。知情人士昨天澄清，總統負有公布法律忠誠義務而非權力，若總統不公布法律，將使該法案處於不明狀態，破壞權力分立，總統難有不簽的空間。

知情人士說，法律有無違反、牴觸憲法，審理權專屬於憲法法庭，總統並無違憲審查權，不能因個人認為法律違憲而拒絕公布，但為善盡總統憲法守護者角色，過去憲政慣例，得於公布時附帶批示，以提醒或建議行政及立法機關依循相關法定機制排除違憲情形。

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