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冷眼集／民進黨贏不了就扯阿共 撕裂社會

聯合報／ 本報記者鄭媁林河名
國會改革覆議案再吞敗，民進黨不但針對國會改革法案全面聲請釋憲，更拿慣用的抗中保台牌煽動仇恨值，甚至將戰場鎖定接下來的立委罷免潮。記者蔡晉宇／攝影
國會改革覆議案再吞敗，民進黨不但針對國會改革法案全面聲請釋憲，更拿慣用的抗中保台牌煽動仇恨值，甚至將戰場鎖定接下來的立委罷免潮。記者蔡晉宇／攝影

行政院針對國會改革法案所提覆議，上周五在立法院遭否決，但戰火仍未停歇，藍綠兩黨持續至全台宣講。民進黨不但針對國會改革法案全面聲請釋憲，更拿慣用的抗中保台牌煽動仇恨值，甚至將戰場鎖定接下來的立委罷免潮。賴總統上任後，朝野烽火連天；國會如此吵鬧，焉能不改革？

上周五立法院會，藍白立委以人數優勢否決國會改革覆議案。立法院外，有人在「藍鷹行動」活動高舉納粹旗，引發民進黨立委許智傑王定宇等人批評；但結果出現翻轉，舉納粹旗者被發現曾是民進黨員，還在網路曬出民進黨證，民進黨當場翻車。

然而，許智傑、王定宇事後未對此澄清說明，民進黨竟好意思要國民黨勿連結、抹黑，十足「打人喊救人」，也印證綠營雙標依舊。

此外，國台辦宣布「懲治台獨」，民進黨秘書長林右昌立即指藍白賣力配合共產黨演出。民進黨立院黨團總召柯建銘昨天一邊秀出釋憲聲請書，一邊還繼續批評藍白對抗憲法，就是要當中國大陸附隨組織賣台。但試問，藍白推動國會改革，到底如何連結中共勢力？綠營滿朝「神邏輯」，恐怕才真正讓人難以連結它的黨名叫「民主進步」。

國民黨主席朱立倫說民進黨執政後換了位置換了腦袋，墮落到只會抹黑、抹紅；話雖不錯，就怕闢謠力道仍遠遠不敵綠營側翼擴散的速度。

民進黨的「抗中保台牌」真好用，蔡政府執政八年來，但凡施政有所缺失，扯上認知作戰便可續保政權。偏偏對岸每每在重要關頭出手，雖欲「嚴懲台獨」，卻流失台灣民心，並往往成了主張台獨者的「神隊友」，反而讓綠營的認知戰可以借力使力，回頭迎擊藍白陣營。

統獨爭議長期造成台灣對立，早已成為破壞團結及阻礙改革的元凶，但在選舉中獲得好處的政黨，不但不思化解爭議，更不時訴諸仇恨動員，確保政治利益。

眼前的民進黨，既走不出國會改革戰場，甚至陷入為反而反的情緒；國會表決贏不了，動輒就扯「阿共的陰謀」，賴總統就任伊始，真要如此讓社會持續撕裂四年？

國台辦 國會改革 抗中保台 朱立倫 柯建銘 民進黨 王定宇 納粹 藍白 許智傑

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