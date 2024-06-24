綠營批「納粹旗」翻車 藍營斥雙標

國會改革覆議案表決當天，有人在「藍鷹行動」活動現場高舉納粹旗，民進黨立委許智傑指「國民黨是納粹信徒」；參與舉納粹旗的「德國舊馬克協會」理事長隨後曬出民進黨黨證，引發熱議。民進黨昨表示，該人士已退黨逾十四年，籲藍營勿抹黑。國民黨昨反嗆民進黨，應為毫無根據的抹黑，雙重標準的造謠道歉。

民進黨發言人吳崢指出，經查，該黨證照片所指的黨員謝華謀，於一九九二年五月十三日入黨，二〇一〇年因未繳黨費自動退黨。他強調，該員早已退黨超過十四年，行為與民進黨無任何關聯，請國民黨停止無故抹黑、惡意連結。

許智傑質疑，該協會理事長若為民進黨員，為何前往國民黨動員藍鷹活動？他更懷疑此事件不排除是「林北好油2.0」翻版，背後是與國民黨工勾結自導自演，「畢竟國民黨前科太多，不免啟人疑竇」。

國民黨表示，舊馬克協會理事長既非國民黨黨員或前黨員、更非訴求相同的團體，僅是路過藍鷹行動，就要被抹黑為「國民黨是納粹」；反觀，民進黨前黨員舉納粹旗侵入藍鷹行動後台，卻不需承擔「是否為納粹信徒」的質疑，這不是雙重標準，什麼是雙重標準？