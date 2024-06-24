釋憲戰開打…柯建銘指藍白賣台 被轟立院毒瘤

行政院針對國會改革修法所提覆議案上周五遭否決後，民進黨政府本周全面發動釋憲戰。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨秀出釋憲聲請書，高喊「我們有信心」，更轟藍白對抗憲法，就是要當中國大陸附隨組織賣台。國民黨團隨即強力反擊，直批柯建銘只會用抹紅伎倆、造謠手段，不敢面對主流民意，只在同溫層取暖，是立院進步的毒瘤。

民眾黨團總召黃國昌亦表態，一旦綠營聲請釋憲，他願請纓出席憲法法庭言詞辯論；針對立法院的聽證、調查權，也將鎖定超思雞蛋採購案、綠能弊案、電信信令疑似外洩人民個資等案。

繼修法、覆議之後，國會改革戰場，本周進入第三部曲，總統府、行政院、監察院及民進黨立院黨團，都可能聲請釋憲，將創憲政史上新紀錄。

國民黨批評，民進黨欲透過釋憲包圍立院，國民黨立委羅智強更喊話要大法官別當「民進黨看門狗」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評藍營「打人喊救人，做賊喊抓賊」，強調釋憲是不得不的救濟手段，更是憲法賦予的權利。

柯建銘昨也批評，羅智強講這種話非常不禮貌。柯建銘說，立法院否決行政院的覆議案後，對岸馬上公布懲戒台獨分子方案，藍白兩黨和中國裡應外合，非常清楚，就是附隨組織，這是國安問題。他表示，民進黨團已撰寫聲請釋憲本文和緊急處分書（指暫時處分），擬具六大理由，黨團成員也在上周五全部連署完成，會在第一時間（總統公告法律生效）送出。

「在野黨何時配合中共？」國民黨團昨回批，民進黨拿不出證據，只會抹紅，沒看過任何國家的執政黨是用此方式對付在野黨，可謂民主奇觀；柯建銘只會用抹紅伎倆、造謠手段攻擊對手，沒有下限。

國民黨團強調推動國會改革決心不會改變，也籲大法官要擔任稱職憲法守護者的角色，審慎看待每一個經過完整討論、論述、表決所產生的條文。

國民黨擬在憲法法庭言詞辯論時，推派立委翁曉玲、吳宗憲；黃國昌則透露，若民眾黨有機會推派代表，他願意自動請纓。

林右昌：藍白奪權 要綠選輸

記者邱瑞杰／基隆報導

民進黨秘書長林右昌昨在基隆表示，立法院修法風波背後是擴權，然後奪權；在野陣營利用立法院實質過半，侵害民進黨行政權，搞到政府沒錢可花，最後沒有政績，二○二六、二○二八選舉讓民進黨輸，就是國民黨跟民眾黨的陽謀。

林右昌昨到基隆出席「反濫權護民主」活動。他表示，要走的路還很長，「接下來釋憲，釋憲就結束了嗎？沒有，立法院裡面他（國民黨）還是多數，會從現在開始一路搞到二○二六年縣市長選舉，還會一路搞到二○二八年總統和立委選舉，一路搞到底。」