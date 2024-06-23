國會職權修法 賴總統首次敞廳談話說明釋憲態度
立法院否決國會職權修法覆議案，民進黨團與政院皆已公開表態聲請釋憲。總統賴清德24日將發表敞廳談話，以「守護憲政、保護人民」為核心精神，說明聲請釋憲的態度。這將是賴總統就任後首次敞廳談話，並將全程直播。
行政院針對國會職權修法提請立法院覆議，21日上午立法院會表決，覆議案不通過。對此，民進黨立法院黨團定調，將會率先提出釋憲與聲請暫時處分，行政院也表達將提釋憲。
知情人士今天表示，覆議案表決結束後，民進黨團與政院皆在21日下午即公開表態聲請釋憲，府方表達尊重。經過內部討論與呼應民眾訴求，24日將由賴總統出面，以國家元首高度向全民說明。
知情人士說，賴總統將於明天上午9時30分發表敞廳談話，先進行法律相關層面說明釋憲理由，再以「守護憲政、保護人民」為核心精神，說明聲請釋憲的態度。
知情人士指出，這次修法引起民眾集會質疑有違憲疑慮，總統除表達尊重憲政體制五權分立立場之外，對於修法是否混淆權力分立與監督制衡，包括立法院調查權是否侵害司法權和監察權，以及是否侵害人民基本權利，都將全盤考量，以總統為憲法守護者的立場進行審慎評估，至於提釋憲或甚至暫時處分的時程等，預計將是記者會重點。
此外，這將是賴總統就任後首次敞廳談話，民眾可從總統府YouTube頻道收看全程直播。
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