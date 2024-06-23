國會改革案覆議不成…藍綠動員宣講互槓 可促進公民教育？

針對國會改革法案覆議不成，準備聲請釋憲，國民黨與民進黨都發動了全台下鄉宣講，綠營喊出「反濫權、護民主」、藍營則以「反貪腐、查弊案」為號召，較勁意味濃厚。若朝野能藉此宣傳政策，讓民眾都能認識法案利弊，不失為公共行政教育的落實，若民眾兩造會場都參考，扣除政治對抗與情緒發言，應可增進自身的公民素養。

藍綠大動員宣講

針對國會改革法案，民進黨從6月14日起到7月16日展開「青鳥全台飛」宣講行動，首先在6月底之前，各縣市黨部都應至少辦理一場大型說明會，黨中央和政院也會派出「大咖」應援助陣；從七月開始，則鼓勵地方民意代表辦理街頭宣講，讓政治論述進一步深入大街小巷。

民進黨秘書長林右昌日前就表示，覆議結果出爐後，民進黨全台宣講不會停，下一階段會以深化民主為訴求，持續全台宣講到7月中。他強調，現在國民黨加民眾黨實際上有如立院的執政黨，但所強行通過的法案卻對民主造成傷害，這是這麼多人走上街頭的原因。

國民黨也不甘示弱宣布，6月15日起也在全台22縣市舉行國會改革說明會。國民黨主席朱立倫23日於高雄場表示，民進黨為了保障其政黨利益，為了怕很多弊案被揭露，就不斷抹黑抹紅在野黨，為了讓正義陽光照進國會，讓民主提升而做國會改革，讓國會擁有調查權、聽證權，這些也都是民進黨過去十幾年來的主張。

全台參與公民課程

「拒絕參與統治的人，會被更糟糕的人統治，」希臘哲學家柏拉圖曾於《理想國》中如此表示。藍、綠兩黨針對國會改革法案都進行大動員宣講，儘管多少有較勁的意味存在，但如果兩黨能拿掉政治對壘、情緒煽動的言論，聚焦於國會改革的分析論述，其實仍不失為行政公共教育的示範。

民眾也不應只是看「顏色」相挺，不妨同時參與兩黨的各場宣講，聆聽不同的論述，參照兩造說法，不僅能更全面的看待議題，也是培養公民參與該有的契機。

其實包括《財政劃分法》、《核子反應器設施延役條例》等法案朝野的分歧也愈來愈多，無論有著執政資源的民進黨、國會坐擁多數的國民黨，甚至是佔據關鍵少數的民眾黨，都需要不斷強化自身的論述，以說服更多的選民，讓全民都參與這堂公民課程。

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