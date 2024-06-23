朱立倫：綠鞏固權力 林右昌：阻黨國復辟

國會改革覆議案結束，後續還有釋憲、罷免延長賽，朝野持續動員全台宣講。國民黨主席朱立倫昨天開始御駕親征，針對執政黨釋憲同時也將提出暫時處分，朱立倫表示，民進黨無所不用其極的在保護自己的政黨利益，為了鞏固自身權力，也怕過去弊案被揭露出來，所以不會留給社會大眾任何的空隙，只要中間有空窗期，國會進行調查，民進黨大概就撐不住了。

台北市長蔣萬安表示，過去民進黨立委也都曾提出國會改革法案，但現在民進黨用各種形式手段反對自己當初的提案，讓人精神錯亂。總不能說民進黨提案要建立調查聽證權，就是符合憲政體制，就是強化國會監督，而當民進黨執政之後，在野黨提國會改革法案，卻是國會擴權、毀憲亂政，這就是典型的雙標，「民進黨的雙標已經造成國家社會撕裂更加嚴重，而且無法解決民生經濟問題」。

除了與蔣萬安同台，朱立倫昨天也前進新北與新北市長侯友宜合體，提到財劃法，朱立倫說「侯友宜跟他過去一樣很鬱卒」，侯回說，「剛剛主席講到我心坎裡」。侯友宜表示，國會改革說了幾十年，要用團結的力量才能走出來，有新的民意就要有新的國會，國會改革最重要只有四個字，興利除弊。

民眾黨昨晚也於台北榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣」開講，黨主席柯文哲壓軸火力全開。他批評，國會改革項目，哪一條不是民進黨當年的主張，立院處理法案時，民眾黨與國民黨支持民進黨提出的條文，結果民進黨說反對，看到那一幕都呆掉，太好笑了。

柯文哲表示，從今年二月一日至今只看到對立，他給這段時間執政黨的評語，就是正事不幹，只會製造對立跟仇恨，用假新聞假消息把年輕人騙上街頭。民進黨稱國會改革是國會擴權，柯文哲反嗆，國會改革有沒有擴權他不知道，但他看到的是總統擴權設置三大委員會，以後決策責任誰要負責，賴清德不要有權無責躲起來。

民進黨秘書長林右昌表示，已規畫至七月中旬前，都會持續全台宣講，下一階段宣講主軸是民主必須深化，也要阻止蠢蠢欲動的黨國復辟。他表示，現在國民黨加上民眾黨，實際上是國會的執政黨，國會的執政黨不應該當家鬧事，以國會改革法案包裝濫權、擴權。