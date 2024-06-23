釋憲辯論 傳藍派翁曉玲、吳宗憲

國會改革覆議大戰廿一日落幕，釋憲戰的號角又將響起。總統府、行政院等將聲請釋憲，屆時憲法法庭召開言詞辯論庭，行政院、民進黨、國民黨、民眾黨將推派代表。

據了解，國民黨擬推派具法律專業的國民黨立委翁曉玲、吳宗憲等陳述，主張國會改革合憲。行政院方面也將推出短影音，說明為何違憲。

國民黨立委近日正徵詢專家學者意見，蒐集「立法院職權行使法」、「刑法」等修正案不違憲的相關論述，包括大法官釋字五八五號解釋曾指立院具有調查權，且藐視國會罪中規範官員不得拒絕答覆、提供資料等相當明確，未違反法律明確性原則，而民眾不服罰鍰處分也可提出行政訴訟救濟，未侵犯人民權益等。

大法官釋憲不外乎合憲、全部違憲、部分違憲等三種結果。吳宗憲評估，應僅部分違憲而已。國會改革法案中，有近一半都是民進黨的再修正條文，比率約百分之四十五，這部分大法官絕不會認為違憲，且有些條文僅文字修正。至於是否代表國民黨出席憲法法庭言詞辯論庭陳述意見，他表示還沒有人跟他說過。

翁曉玲說，她將針對大法官提出違憲的理由，再提出「立法院職權行使法」修正案版本，屆時若立委依照大法官釋憲結論修法，盼政院不要再提覆議，讓國會改革可以繼續推動下去。

面對國會改革法案，行政院日前推出十四支短影音，由行政院政務委員林明昕、行政院發言人陳世凱、副發言人謝子涵等人負責拍攝，以簡單明瞭的方式，說明為何行政院認為有窒礙難行之處，希望爭取更多民眾認同與關心。

陳世凱在短影音中表示，修法規定社會有關人士應立院要求下赴立院聽證，若拒絕證言或拒絕提供資料，都要經過主席同意，將衝擊公司機密，「難道這對東泉辣椒醬的祕方沒有影響嗎？」