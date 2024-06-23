創紀錄！國會改革法 4機關擬提釋憲

立法院會否決國會改革修法覆議案，執政黨提出聲請釋憲已箭在弦上，包括總統府、行政院、立法院民進黨團、監察院都可能同時提出聲請釋憲。若四箭齊發，將創下釋憲先例。立法院國民黨團呼籲，賴清德總統所領導的民進黨政府要提出國會改革法案釋憲案前，務必要三思而後行。

民進黨總召柯建銘表示，黨團一定會在最快時間提出釋憲，要等總統公告該法生效三天後；至於行政院、總統府、監察院是否提出釋憲都尊重，相信都會提釋憲，因為各單位職責不一樣，各版本釋憲文會有不同角度。

知情人士透露，民進黨團針對釋憲案已經邀請專家學者、黨籍立委開會討論，聲請釋憲事由大致擬定，將鎖定藐視國會罪範疇定義不清、違反比例原則、總統國情報告常態化、偵辦中司法案件立法院得以調閱等四大理由；同時也會提出暫時處分，確保大法官作出釋憲解釋前，國會改革法案不得施行。

監察院主張，「立法院職權行使法修正案」內的調查及調閱權仍專屬監察院行使，已影響監察核心職能。秘書長李俊俋表示，有關聲請釋憲案，監察院尚在研議。

國民黨方面推測，大法官宣告暫時處分的可能性不低，可在國會改革法律生效後、暫時處分前的空窗期，立即發動國會調查權偵辦大案，彰顯國會改革法案必要性。藍營評估，可調查的時間不長，初步鎖定超思雞蛋案、數位身分證爭議等案。

國民黨內認為，超思雞蛋案在立法經濟委員會早已有討論，是優先目標，另外，鏡電視申設案、數位身分證案立法院委員會也已有調閱小組，由此入手會比較容易查出真相。

國民黨立委王鴻薇表示，鏡電視申設案、數位身分證案的調閱小組既然已經成立，剛好可以直接運作下去，因為兩案都遇到拒絕提供資料或資料提供不全的問題。外界依舊想要得知疫苗採購、超思雞蛋等案的真相，還有光電弊案等，國民黨應也會進行，黨團要討論一下，找出優先法案，當然可以遍地開花，但也怕備多力分。

但國民黨內也提醒，釋憲案及暫時處分的程序，變數很大，後續的政治攻防及憲法法庭的可能處理方式，國民黨仍要謹慎因應；而「立法院職權行使法修正案」就算賴總統如期公告生效，調查權及調閱權如何行使，在配套法令未完備前，不是說要立案就能馬上立案調查，已成立的調閱小組也有新、舊法令競合的問題。國會改革法案是在朝野政治對抗下的產物，在修法內容爭議未解決、法令又未齊備前，勢必會有一段「空白期」。

面對即將登場的釋憲戰，國民黨立委羅智強表示，這一屆的大法官，全都由民進黨提名，大家對於大法官的立場有疑慮是正常的，但也正因如此，瓜田不納履，李下不整冠，所以大法官要更有自覺。