遭指中共附隨組織 藍批操作仇恨、白控綠像共產黨

民進黨團指出，立法院否決覆議案，中國即發布懲治台獨新規，反映藍白是中國附隨組織。國民黨對此反批，民進黨操作仇恨分裂台灣，才是中共最佳附隨組織；民眾黨指出，中共喜歡點名台獨份子，民進黨跟共產黨真像。

中國21日發布懲治台獨的「意見」，對涉及「分裂國家」者可進行「缺席審判」，最重可判死刑。民進黨團總召柯建銘今天表示，覆議案一結束，中國就公布新規定，反映藍白是中國附隨組織，但中共法律不及於台灣，只是裝腔作勢，一點用都沒有。

對此，國民黨發言人楊智伃指出，民進黨果然是中共最佳的附隨組織，對中共的發言唯命是從，是最會拿中共的旗幟操作政治手段的政黨。

楊智伃說，綠營不分青紅皂白，看到黑影就開槍的事層出不窮，從國民黨副主席夏立言的2歲孫子，在綠營造謠後竟成為大陸網民口中剛畢業的大學生；綠營民代看到納粹旗，就要造謠跟藍鷹行動有關，不查證、秀下限。

楊智伃指出，這次中共一發言，柯建銘馬上唯恐天下不亂，隨之起舞，操作仇恨與恐懼，試圖分裂台灣、更阻擋真正民主進步的法案，看來綠營才是中共最忠誠的附隨組織。

民眾黨發言人吳怡萱回應，中共很喜歡點名台獨份子，民進黨也很愛說別人是中共同路人，把反對他們的人歸類為第五縱隊，民進黨跟共產黨還真像。

吳怡萱表示，陸方發布有關懲戒台獨的「意見」，中華民國2300萬人依憲法履行權利義務，享有民主自由更非一朝一夕，對岸不該以此恫嚇或威脅，這只會加劇兩岸對立，無助於善意交流。