國會改革覆議案民進黨輸了 沈富雄稱「意料中」示警：小心下一步

行政院針對國會改革法案提出覆議，立法院院會昨天(21日)投票，最終投票結果為，兩項覆議案均為領票113人，全體立委均領票，51票贊成，62票反對，覆議案不通過。對此，前立委沈富雄認為結果意料中，但是要小心的是「民進黨的下一步」。

沈富雄21日在政論節目「少康戰情室」中表示，雖然韓國瑜被轟投票不中立，但是整個過程中，韓國瑜對每個案子的內容其實都沒有表態，他細膩的處理方法，就是展現中立，如今韓國瑜已經進來這個案子裡，所以表態是可以的。

沈富雄說，藍白的票數多，在意料之中，就是民進黨人數上輸了，因此會開始使用「群眾路線」來補不足，這是一貫的，大家要小心，這個投票只是把程序走完，民進黨一開始也知道自己會輸。

沈富雄接著說，程序走完了，再下一步就是釋憲，釋憲之後就是假處分，重點在於個別罷免，國民黨和民進黨都不想要國會解散，但是只要罷免兩個人，國會的多數就反過來了，如果區域不動，每個人都連任，接著解散國會，多數還是會倒過來，因為「不分區的席次會改變」。