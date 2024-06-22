【專家之眼】為何賴清德的「反國會濫權」覆議案被否？

立法院在5月28日三讀通過國會改革相關法案，民進黨批評藍白聯手「國會已死」。就此，國內有百餘位法界大咖表態連署，表示當時正在進行二讀程序之「國會五法」應退回委員會，以便充分討論。而為數眾多的公民團體也反對「國會濫權」，聲稱覆議日當天將號召10萬人集結立法院，大有壓死人的氣勢。我又再次被嚇破膽了。認識我的人都知道，我的膽子特別小。然而，覆議的結果，我們也知道了，那就是62票（國民黨＋民眾黨）：51票（民進黨），民進黨政府的覆議案被否決了。

民進黨批評「國會已死」，我的看法剛好相法：自從行憲以來，就呈現植物人狀態的國會，一直到今天，竟然奇蹟式的活過來，會動了，終於像一個國會了。如何能發生這樣的奇蹟？只有一個原因，反對黨在國會占多數，這是唯一的解釋。如果，這次民進黨在立院，也跟第9屆、第10屆一樣，在立法院占多數，那麼，國會必然繼續呈現植物人狀態，受制於行政權，淪為總統的橡皮圖章，這哪裡是一個最起碼的民主國家的樣態，根本與極權國家沒有兩樣，除了有民選的國會與總統之外。

至於國內有百餘位法界大咖表態連署，「國會五法」應退回委員會充分討論，所謂的「充分討論」，難道不是緩兵之計？這個議題都已經討論到爛掉了，還用討論嗎？不就是黨同伐異，要騙誰呢？至於把國會改革五法說成是國會「擴權」、「濫權」的那些人，這種技倆，能騙過自己的良心嗎？

然而，民進黨裡面還是有很多「有良心」的政治人物，這裡舉一、二個。前立委林濁水說：「憲政改造逃不過國會改造這一關，否則都只能是半吊子，憲改牽動了巨大無比的政治利益變動，當年國會全面改選、總統直選，註定是在轟轟烈烈的群眾運動中誕生的，現在看來，國會改造也正是如此…...不幸它延遲了30多年，第一次，國會改革終於在台灣轟轟烈烈的鬧開了，…...這是好事，是等了30年的好事」。

林委員說得對，這是好事。首先，至今，就其實質，國會還不能稱為國會，因為一個民主國家的國會所該具備的職權並沒有完備，仍然不能發揮該有的制衡監督角色，即使狂吠火車（行政權），有用嗎？沒用，因此，能說是國會嗎？不能。所以，林委員才說是「半吊子」的改革。

說「半吊子」改革，恐怕都是恭維了！原因是民進黨真的有心改革國會嗎？民進黨在野所提的國會改革方案相比日前通過的版本並無明顯差異，有的甚至比今天的版本還嚴苛，例如，民進黨於1993年所提出的《立法院聽證調查法草案》第37條：「聽證會之證人於作證時，若為虛偽陳述者，處七年以下有期徒刑」。

此外，蔡同榮在2008年提案增訂刑法第168條之一藐視國會罪，草案明定政府人員有應邀到立法院說明的義務，若違反義務並經立法院院會決議通過，交由台灣高等法院檢察署偵查，並提起公訴，刑責為一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金」，而日前通過的版本並沒有如此嚴苛的懲罰。

為什麼民進黨在成為執政黨，特別是國會同時是多數黨的時候，反而不履行「初衷」了呢？最可能的解釋是，以改革之名行奪權之實，目的是權力，而不是要健全國會。權力既然是目的，等拿到權力之後，不只不可能改革國會，更要緊縮國會的權力，例如動不動就逕付二讀，何曾「充分討論」了呢？

其次，林委員所說的「憲改牽動了巨大無比的政治利益」，這當然是任何執政黨都不願意改革的最主要原因。不管是政治利益還是經濟利益，利益太大了，而且是牽一髮而動全身。所以，只要是執政黨，就不可能讓國會成為國會，而是想盡辦法讓國會成為總統的小弟，負責背書就好。

民進黨裡面，蔡易餘也是有良心的，不過，作為立法委員、同時也是台大法律系的高材生，似乎並不是很清楚國會該有的職權。他在4月15日表示，對於國會調查權相關修法，他建議，「若要修憲讓立委具有像監委一樣有調查權、甚至調查權還要針對私人，那就應當要一併放棄立委的言論免責權。」難道他不知道，國會調查權、言論免責權都是國會的基本配備嗎？能放棄哪一個嗎？沒有國會調查權、言論免責權，行政部門的顢頇、腐敗、浪費、無能，人民怎麼藉由國會議員而知道呢？當然不可能。行政部門什麼資料都不給國會、面對國會議員也是裝瘋賣傻、裝模作樣、滿嘴謊言，這種情況之下（這些都是每天上演的劇碼，難道不是嗎），國會不是辜負了人民的託付嗎？

為什麼賴政府的覆議案被否？上面寫了一大堆，一句話，自己前後不一，沒有正當性啊！