冷眼集／對抗取代對話 賴政府難挽民心

國會改革覆議案一如預期，未能在立法院翻盤，執政黨昨天話講得明，將走聲請釋憲路徑，且是立院黨團、行政院、監察院，可能還加上總統府，全都要聲請釋憲；賴清德總統近日才口口聲聲說，要多和不同意見者對話，但賴政府的所作所為，讓外界感受到的卻是以對抗取代對話，政局若持續紛亂，恐難挽回民心。

賴總統日前接受外媒專訪指出，這次選舉三黨不過半，是人民做出的決定，提供每一個政黨分享自己理念，以及共同承擔國家責任的機會。

但檢視近期執政黨所為，立院經表決通過的法案，執政黨單方面認定窒礙難行，就要提出覆議案；覆議案未能通過後，又加碼要提出聲請釋憲；在在表現出的是，沒有共同承擔，只有貫徹民進黨意志。

民進黨採取強力進攻的對抗模式，背後動機不難理解，主要目的正是希望延續該議題所凝聚的民氣，並配合持續不間斷的全台宣講，進而視情況發動罷免藍委，也為七月登場的全國黨代表大會增添底氣，以突破「雙少數政府」執政困境；但到頭來，「青鳥」在街頭上捍衛的，只是賴總統的權位。

「民主、民主，人民做主」，但現在彷彿變成了「民主、民主、民進黨做主」。民進黨立院多數時，一切法案要聽民進黨的，現在民進黨變少數黨，還是要聽民進黨的，難道以後只要是民進黨不同意的法案，都要把憲政救濟程序覆議、聲請釋憲等，變成新常態？

賴政府在總統大選未獲得過半選票，在國會也未能席次過半，是標準的「雙少數政府」。若新政府不採取對話，一味地只想和在野黨對抗，不僅造成國家內耗，更會讓賴清德當不了「全民總統」，且賴只願當「民進黨總統」的質疑，也會繼續如影隨形。