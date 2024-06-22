藍白否決覆議案 府評估聲請釋憲

立法院昨天處理國會改革覆議案，在藍白聯手下，覆議案遭到否決，藍白陣營都表示「陽光照進國會」；國民黨主席朱立倫呼籲民進黨，不要為了權力反改革，民眾黨主席柯文哲則示警，這不會是執政黨政治操作的終點。國會改革將進入釋憲大戰，除民進黨立院黨團、行政院表態將聲請釋憲，總統府昨也表示將在收到咨文後，審慎評估是否聲請釋憲。

行政院針對國會改革法案提出覆議案，昨在立院上演表決大戰。兩項覆議案一一三席立委均領票，表決結果都是五十一票贊成，六十二票反對，覆議案不通過。表決過程朝野並無發生衝突，而立法院長韓國瑜投票時，民進黨立委大喊「院長慣例不投票，主持議事不中立」，但韓未回應。

立院場內覆議案順利進行，場外則上演「青鳥」、「藍鷹」拚場，國民黨號召六千多名支持者聲援國會改革。親綠民團則全天宣講，預估也有數千人。

國民黨昨號召「藍鷹」在立院外聲援國會改革，支持者得知表決結果，開心歡呼。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰昨表示，很遺憾看到覆議案表決結果，後續將盡最大努力，並且依據憲法架構下所規定的程序，來研議尋求憲法救濟，保護每一位國人的權益，之後他還會再向韓國瑜再一次請益，希望行政院和立法院，能共同汲取這次經驗，為人民多多設想。

覆議案未過關，下個戰場將是釋憲。民進黨團總召柯建銘說，會在最短時間提出釋憲及暫時處分，相信大法官的宣判。總統府發言人郭雅慧說，對於覆議案結果，行政院及民進黨團皆表示將提出釋憲聲請，總統府予以尊重；賴清德總統也會在收到咨文後，審慎評估是否聲請釋憲。

朱立倫表示，希望民進黨能體察民意，回到民主改革決心，卅年來不管是前總統陳水扁、蔡英文都推動過國會改革，民進黨不要為了權力忘了初衷或反改革。

民眾黨團總召黃國昌呼籲卓揆，應依照憲法規定，公開表示接受。民眾黨主席柯文哲說，覆議一如預期被否決，但這不會是執政黨政治操作的終點，接下來還有釋憲、罷免，就算都失敗，民進黨也會藉由激烈的群眾對抗，讓國會行使聽證調查權時遭受阻力。

依法三讀通過的法律案，總統應於收到後十日內公布，自公布之日起算至第三日起發生效力。據了解，賴總統最快下周一公告，綠營推測，最快下周三或周四即可提出釋憲與暫時處分。