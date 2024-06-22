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藍白查弊鎖定「疫苗、雞蛋、快篩、光電」4大案 再戰街頭宣講

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪唐筱恬歐陽良盈蔡晉宇／台北報導
國民黨團上午聯手民眾黨擋下覆議案，國民黨立委拉起布條喊出國會改革決心。記者曾吉松／攝影
國民黨團上午聯手民眾黨擋下覆議案，國民黨立委拉起布條喊出國會改革決心。記者曾吉松／攝影

立法院昨天否決行政院提出的覆議案，國會改革法案日後經總統正式公布後將生效。國民黨立院黨團與民眾黨團力推國會改革以揭弊、反貪腐為主要訴求，未來藍白揭弊重點將瞄準新冠疫苗採購、超思雞蛋採購及小吃店進口快篩、光電綠能等爭議。

國民黨團總召傅崐萁表示，會在最短時間內，讓國人看到過去八年民進黨的惡行惡狀，包括兩兆貪汙風電、超思雞蛋採購爭議、小吃店進口快篩爭議、口罩爭議、綠能弊案及台南八八槍案，查清人民納稅錢究竟進到誰的口袋。

國民黨團書記長洪孟楷表示，國人關注的弊案一定會去做了解跟審查，譬如超思雞蛋爭議到目前為止，經濟委員會持續討論，且都沒有說明清楚。數位身分證的爭議，內政委員會已成立調閱小組，調閱資料竟有全本塗黑的離譜狀況，不排除有進一步開聽證會的空間。希望能夠追查相關的弊案，讓國人了解公帑到底是怎麼樣被濫用。

民眾黨團總召黃國昌說，這是台灣民主史上重要的歷史時刻，接下來將繼續在立法院恪遵職守、為人民發聲，讓陽光照進國會。過去人民對採購浪費、光電貪腐等，要求民進黨給答案，但民進黨卻不斷遮掩，這是國會聽證調查制度中，全民希望了解的真相。

覆議案結束後，藍綠白也將戰場延伸至街頭。國民黨主席朱立倫領軍的百場宣講今天登場，民進黨秘書長林右昌說，下一階段會以深化民主為訴求，持續全台宣講到七月中。民眾黨今也將在台北舉辦公民開講，黨主席柯文哲將親自出席。

此外，據了解，國民黨立委接下來將推選罷法修法，提高罷免門檻。

國民黨 民進黨 雞蛋

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