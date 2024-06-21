立院否決國會職權修法覆議 公民團體提3行動

立法院否決國會職權修法覆議案。50多個公民團體從19日至今天在立院外抗議辦宣講，以「青鳥行動」號召，公民團體晚間宣布後續3項行動，指出非結束而是開始，現場3萬餘人聲援。

行政院針對國會職權修法提請立法院覆議，立法院會上午表決且採記名投票方式。投票結果，2項覆議案（立法院職權行使法、刑法）均為51票贊成，62票反對，覆議案不通過。

立法院表決國會職權修法覆議案，超過50個公民團體從上午起重回立法院周邊集結，被稱「青鳥行動」再起，並舉辦「公民反國會濫權，拒絕民主倒退，警告中國國民黨」行動。

公民團體聲明反對7大民主倒退法案，包含歸還救國團不當黨產、中天紅媒重新上架、濫權國會特偵組、核電廠破格延役、花東三條例、沒收人民罷免權、民主防衛法治倒退，後續會緊盯立法院。

台北下午暴雨，晚間雨勢暫緩，許多民眾下班、下課後持續到場聲援，人潮變多。主辦方晚間9時許宣布現場突破3萬人。

台灣公民陣線執委賴中強晚間在濟南路1段的宣講舞台表示，從5月起到今天運動再次展現台灣公民力量的堅決及堅韌，更是對傅崐萁集團第一擊，台灣需要像這次的公民運動，且要不同於政黨運動。

賴中強說，有人提及公民運動要有力量應與民進黨劃清界線，但公民運動是具自主性，這次運動也讓綠營跟隨，算已成功非失敗，所有參與運動的公民也締造偉大成績，讓藍白畏懼、綠營跟隨。

賴中強指出，台灣民主化還不足，許多保守力量盤踞各階層，與保守體制相抗衡不能只靠民進黨，且必要時會監督民進黨，所以提出反對7大民主倒退法案其中包含核電廠議題。社運團隊對台灣進步很重要，但也應有政治性公民團體存在，台灣公民陣線就是要結合大家力量，並宣布後續將有3項行動。

公民團體提出3項行動包含「夏季學校番外篇、全國8區督藍委、台灣公民陣線徵22縣市志工」。

台灣公民陣線副秘書長許冠澤在台上表示，公民團體將繼續監督立法院，特別是針對不傾聽民意的藍營委員，並分6組持續監督立院，避免台灣民主繼續倒退。

許冠澤呼籲，全體公民繼續關注支持，因是持久戰，公民團體將堅定不移捍衛台灣民主價值，為台灣未來，盼所有公民加入行列，讓罔顧民意立委受制裁。