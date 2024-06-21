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覆議案後綠將提暫停處分 盼藍尊重大法官

中央社／ 台北21日電

立法院今天否決國會職權修法覆議案，外界關注聲請釋憲與提出暫時處分。國民黨立委認為，國會改革法案不符合暫時處分，但這屆大法官全由民進黨提名，所以沒有信心。民進黨立委表示，各界都應尊重憲法法庭作出的裁定與裁判，不要干預司法。

行政院針對國會職權修法提請立法院覆議，於上午立法院會表決，採記名投票方式。投票結果，2項覆議案（立法院職權行使法、刑法）均為51票贊成，62票反對，覆議案不通過。

對於覆議案結果，民進黨立法院黨團定調，將會率先提出釋憲與聲請暫時處分，行政院也表達將提釋憲，總統也會在收到咨文後，再審慎評估是否聲請釋憲。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲受訪表示，以他對於法律及憲法的理解，暫時處分必須要有急迫性的需求，像是之前的身分證是否按指紋爭議；國會改革並沒有損害無法回復的問題，且也有救濟管道，國會改革法案完全不符合暫時處分。

吳宗憲說，大法官職司解釋憲法、統一解釋法律及命令，如果國會改革法案走到聲請釋憲，並同時提出暫時處分這一步，且假設未來大法官若裁定暫時處分，相信包括他在內很多法律人，會很想知道大法官所持理由。

國民黨立委陳玉珍也指出，暫時處分必須要有急迫性的需求，暫時處分就是有一些如果不暫時獲得處理，將會蒙受無法回復或難以回復的損害；國會改革法案是監督政府，且要經過嚴謹法律程序，何來造成無法回復的損害，並沒有無法回復的問題。

陳玉珍說，只要大法官公正，不會祭出暫時處分，但這屆大法官全部由民進黨提名，所以她沒有信心。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄指出，大法官是憲法的守護者，法令有無牴觸憲法，相信大法官會公正、獨立進行判斷，這與是誰提名的大法官，一點關係都沒有。

莊瑞雄說，既然今天覆議案遭否決，他認為在憲政手段中，就只有提出釋憲一途，而且這也是憲法賦予的救濟手段，當然也會一併提出暫時處分；他呼籲，各界都應該尊重憲法法庭作出的裁定與裁判，不要想干預司法、也不需要事先放話。

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