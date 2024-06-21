國會改革案覆議未通過 高雄中央公園群眾舉牌「反濫權」

立法院今天否決國會職權修法覆議案，「高雄大路過3.0」晚間7時在中央公園登場，民眾聚集中山路、五福路一帶，高舉手舉牌表達「反濫權」訴求。

活動聯絡人吳先生告訴中央社記者，在申請第3場「高雄大路過」活動時，就知道參與人數一定會比前2場少，「但那又怎樣？難道要躺在家裡等死嗎？」自己只是盡自己的力量，讓關心此議題的民眾再度聚在一起表達訴求與立場。

吳先生說，依據法案進度，未來會走向釋憲，但這些不是他自己能力範圍的事，每個人都可以做自己能做的事，表達對國家的關心；「如同很多香港朋友說的，總不能坐在家等死，一定要做些什麼。」

民進黨立委邱議瑩和許智傑也至現場與民眾互相加油打氣，邱議瑩說，下午就從立院回離開回高雄，知道有這場活動就來現場走走，「活動氣氛很好，看得出來大家都是自主出來的，也有很多年輕人走出家門關心國事，讓人相當感動。」

許智傑到場時發放「反濫權護民主」貼紙，吸引不少民眾索取，也有許多人與許智傑和邱議瑩合照。民眾陳小姐說，雖然高雄離立院較遠，但站出來就是一種立場，也很開心看到立委回到高雄關心。

許智傑說，非常感謝全台各地站出來「反濫權」的民眾，自己親自回到高雄就是希望表達謝意，透過發小貼紙和大家互相鼓勵，也希望大家能持續關注法案進度。

住在楠梓的廖小姐說，自己3場活動都有參加，也帶著孩子參與2場中央公園的大路過活動，希望讓孩子從小就體會「民主是很珍貴的，我們必須自己守護台灣的民主。」

廖小姐提及，雖然看到法案至今無法翻轉會令人無力，但還是必須站出來表達訴求，也可以預期這場活動人會比前2場少，畢竟大家剛開始有期待，但也會有無力失落感，但無論如果都不能放棄。

一名陳姓高中生手舉「守護台灣捍衛民主」標語，他說，自己站出來表達訴求是因為「如果今天不出來，明天可能就出不來了」，香港是台灣的借鏡，不能輕易放棄台灣得來不易的民主。