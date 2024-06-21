覆議案後說明立場 柯文哲辦晚會談財劃法

立法院今天否決國會職權修法覆議案，民眾黨主席柯文哲表示，接下來最重要的是財劃法修正，如果大家都認為，25年沒修改的財劃法應該修正，民進黨不自提法案，也不支持民眾黨版本，顯然是保送國民黨。

行政院針對國會職權修法提請立法院覆議，於上午立法院會表決，採記名投票方式。投票結果，2項覆議案（立法院職權行使法、刑法）均為51票贊成，62票反對，覆議案不通過。

柯文哲今天傍晚透過臉書表示，行政院的覆議一如預期遭到否決，但這不會是執政黨政治操作的終點，接下來還有釋憲、罷免，就算釋憲跟罷免失敗，民進黨也會藉由激烈的群眾對抗，讓國會在行使聽證調查權時遭受阻力。

柯文哲指出，聽證調查權、藐視國會罪是過去時任民進黨立委林佳龍、尤美女、顧立雄等人主張，套一句前民進黨立委林濁水的話，上述3人都是優秀的法政人才，「難道他們會是憲法白痴，提出濫權違憲的法案嗎」。

柯文哲指出，在台灣政治史上，造假宇昌案資料的是行政權，造成黑心油品事件的是行政權，濫用社維法查水表的是行政權，讓資本額新台幣50萬元的超思能夠拿數億元標案、護航高端疫苗、台電2年虧損4000億元，也都是行政權。

柯文哲說，今天的國會改革，是要讓立法權能扼止行政權不當侵害人民權益，就如同美國的水門案，也是在聽證權的壓力下，才讓真相水落石出。

柯文哲強調，接下來最重要的，就是修正財政收支劃分法，民進黨一毛都不多給，國民黨要中央多給5000多億元，而民眾黨的版本，則是將近年平均超徵的2000多億元稅收撥給地方，民眾黨提出的是一個符合理性、務實、科學的折衷版本。

柯文哲指出，如果大家都認為，已經25年沒有修改的財劃法應該修正，那民進黨不自提法案，也不支持民眾黨的版本，顯然就是要保送國民黨。

民眾黨22日將於台北榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣」晚會，柯文哲表示，他將在明天晚會跟大家說明民眾黨的立場。