覆議案表決 2男子持納粹旗在場外抗議活動閒晃

立法院今天表決行政院對國會職權修法所提覆議案，場外「青鳥行動」和「藍鷹行動」聲援，民眾發現2名男子拿納粹旗在鎮江街附近閒晃；警方說2人常出現在抗議場合。

立法院今天表決國會職權修法覆議案，包括台灣公民陣線、經濟民主連合智庫等50餘個公民團體，自19日起重回立法院周邊集結，主張公民反「國會濫權」、警告中國國民黨、拒絕民主倒退等訴求，並以「青鳥行動」為號召，今天再度集結。

另一方面，國民黨立法院黨團日前申借林森南路、青島東路等路權，在今天舉辦「藍鷹行動」，僅與「青鳥行動」場合，相隔一條街，並號召支持者上街頭聲援國民黨，支持「要真相、反貪腐」訴求。

但有民眾發現2名男子手持納粹旗幟在抗議場合附近閒晃。警方說，這2名男子常會出現在相關抗議場合，2人今天上午先在鎮江街附近出沒，事後從青島東路走往林森南路方向。

民進黨立委許智傑則透過臉書Facebook發文提及，真的太可惡，藍鷹集會街頭竟出現納粹旗，將成國際笑話，連藍鷹行動群組都看不下去等內容。

據警方指出，媒體在2018年1月間曾報導，2人與某協會前往101大樓外抗議，當時就被發現曾拿出納粹旗幟，引發討論。