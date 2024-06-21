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覆議案遭否決 民團鼓勵聲請「法庭之友」參與釋憲

中央社／ 台北21日電

立法院今天否決國會職權修法覆議案，在立院外聲援的民團表示，將持續監督罔顧民意的立委，並鼓勵公民與專家學者成為法庭之友參與釋憲程序，表達公民對於反國會濫權的意見。

立法院今天記名投票表決行政院針對國會職權修法所提的2個覆議案，藍白挾人數優勢，這2個案子中，分別有62位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，因此覆議案遭否決，闖關失敗。

對此，在立法院外訴求反國會擴權的多個公民團體今天下午發布新聞稿指出，今天上午約有2000人到場聲援，很遺憾未能改變國民黨的決定，但這次行動已讓國民黨不得不展開大規模動員，針對某些法案的立場也開始退縮。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜說，強烈譴責受制於黨意的國民黨立委、堅持站在民意的對立面，往後將持續監督，確保台灣的民主價值不被侵蝕。

台灣公民陣線執委徐偉群表示，覆議案遭否決不是終點，後續將進入憲法訴訟的釋憲過程，鼓勵關心法案的公民與專家學者成為法庭之友參與釋憲程序，表達公民對於反國會濫權的意見。

徐偉群指出，依照憲法訴訟法第20條規定，「當事人以外之人民、機關或團體，認其與憲法法庭審理之案件有關聯性，得聲請憲法法庭裁定許可，於所定期間內提出具參考價值之專業意見或資料，以供憲法法庭參考」。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長蕭任佑表示，往後公民團體將分成6組，持續監督包括反花東3條例、反對提高罷免門檻沒收人民罷免權等7大民主倒退法案，若立委踩到紅線、強行推動法案，公民將會有所行動，呼籲民眾持續關注，確保台灣民主制度不會因為一時的政治利益而倒退。

公民團體 憲法法庭 覆議案

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