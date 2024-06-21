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立院否決覆議案 藍：讓陽光照進國會、全面查弊案

中央社／ 台北21日電

立法院今天否決國會職權修法覆議案國民黨團今天表示，民進黨會搞釋憲、聲請暫時處分來凍結國會改革法案，但國民黨無所懼，由人民做後盾，會堅定繼續走下去，讓陽光照進國會、全面反貪腐查弊案。

總統賴清德11日核可行政院提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議，立法院今天記名投票表決，覆議案遭否決。

立法院今天否決國會職權修法覆議案後，國民黨團總召傅崐萁率領全體黨籍立委步出議場，前往立法院外與國民黨主席朱立倫在場的「力挺國會改革」藍鷹翱翔弊案現形活動會合，現場群眾給所有國民黨立委熱烈掌聲。

朱立倫帶領群眾高喊「國民黨、團結」，傅崐萁也號召群眾高喊「朱立倫加油、國民黨加油、台灣加油」。

傅崐萁致詞時說，謝謝朱立倫領導國民黨，上下一心，團結一致。他隨後話鋒一轉批評民進黨，民進黨什麼都有，都是用錢買來的。現在，窮的只剩下錢。國民黨什麼都沒有，但是團結一致，為人民奮勇向前，唯有團結一致，才能打敗貪腐的民進黨。

對於現場天氣炎熱，傅崐萁說，不忍心這麼熱的天氣，很多人都中暑了，他結束簡短談話前特別請朱立倫帶領所有國民黨立委，向台下群眾深深一鞠躬，感謝大家的支持。

另外，國民黨團書記長洪孟楷也向群眾表示，繼續堅持國會改革，「反貪腐查弊案，是我們的決心」。

洪孟楷說，今天立法院順利否決國會職權修法覆議案，未來國民黨會好好用人民所給的權力，要讓陽光照進國會。

至於國會改革法律一旦公布將優先處理哪些案子，國民黨團首席副書記長林思銘今天在「力挺國會改革」藍鷹翱翔弊案現形活動發言時告訴群眾，國會改革所為何來，就誠如今天的陽光一樣，要讓陽光照進國會，讓國會有監督的力量。

林思銘說，國會改革最重要的目的，就是要讓民進黨執政這幾年來所有的官商勾結，貪污腐敗的弊案，一一現形，無所遁形。

他質疑，民進黨執政吃相難看，從光電弊案、雞蛋採購、疫苗採購，以及快篩試劑的採購，乃至於數位身分證，民進黨都害怕真相被人民一一檢視，人民看不到事實的真相，所以國會一定要有調查、聽證的權力，才能讓弊案一一現形。

林思銘說，「我們可能只能在短短的6個月之內來查這些弊案」，因為民進黨會搞釋憲、聲請暫時處分來凍結國會改革法案，但國民黨無所懼，由人民做後盾，會堅定繼續走下去。

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