快訊

臉書驚見台北電梯住宅單坪3字頭 眾人見1格局搖頭：風水太差

打雷了！午後對流雲系發展旺 大雨炸北北基等10縣市

鴻海站上200很貴？專家點1關鍵分析「這時間還可以買進」

國會改革覆議案不通過 吳春城呼籲召開國是會議

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長吳春城。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團幹事長吳春城。圖/聯合報系資料照片

立法院今天對國會改革覆議案進行投票，最終以62票比51票決議維持原決議，覆議案不通過。民眾黨立法院黨團幹事長吳春城今天表示，這是新民意的展現，呼籲政府召開國是會議

吳春城表示，經歷這麼多風風雨雨，立法院朝野關係緊繃、社會嚴重對立，今天朝野113位立委民主投票的表決結果，立法院否決了行政院所提出的國會改革法案覆議案，這是全台灣人民新民意的展現，請賴總統、行政院和執政的民進黨尊重這個結果。

吳春城表示，立法院除了立法、修法，本身就有憲法賦予監督行政權的權責，因此這次推動國會改革，也是台灣爭取「民主更加深化」、「尊重依循憲法」非常重要的憲政改革工程之一，也是回復憲法所賦予立法院、立法委員，有效監督行政權應有職權及功能的重要一步。

吳春城指出，立法院陸續透過三讀修法以及覆議案的表決結果，相信已經完備了國會改革的程序。民主政治的國家「政黨輪替」是常態，也是民主政治的可貴之處，今天在野黨推動國會改革要強力監督執政黨，同樣的法律及監督精神，日後也將會適用在民眾黨或是國民黨的身上。

吳春城強調，修法的目的是為了國家的長治久安、為了讓政治清明、不管是誰執政都能徹底杜絕黑箱、防止弊案，呼籲執政黨在立法院否決覆議案之後還要提出釋憲的作法立即罷手，讓朝野之間能夠「終止內戰」，以理性、和諧的態度，來共同引導國家社會繼續往民主的道路前進。

吳春城 國是會議 國會改革 投票 民眾黨 立法院 覆議案

延伸閱讀

影／教改30年 民眾黨辦公聽會討論未來方向

衛福部擬修法擴大博愛座對象 白委建議加裝「讓座鈴」

獨／韓國瑜宴柯文哲、白委話家常 黃珊珊未到是這原因

韓國瑜、柯文哲今晚聚餐17道菜色曝光 黃珊珊未現身

相關新聞

51票贊成62票反對 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

行政院針對國會改革法案提出覆議，立法院院會今天進行投票，藍綠白皆亮票，立法院長韓國瑜也親自投票。最終投票結果為，兩項覆議...

國會改革覆議案遭否決 行政院：依程序聲請釋憲

立法院會今天否決行政院提出的國會改革法案覆議，行政院發言人陳世凱表示，對於結果感到沉痛遺憾，接下將會聲請釋憲，提出時間要...

國會改革覆議案失敗 黃國昌：卓榮泰應公開接受立院決定

立法院今日針對國會改革覆議案進行投票，最後以62票比51票決議維持原決議，覆議案不通過。民眾黨總召黃國昌表示，立法院決定...

國會改革覆議案 韓國瑜親自投票綠轟不中立

行政院針對立法院國會改革法案提出覆議，立法院會今天進行記名投票表決，在議事人員布置完成圈票區後，上午10時18分開始投票...

反制青鳥罷免活動 吳思瑤、黃捷、王定宇成藍鷹目標

行政院針對國會改革法案提出的覆議案今天進行表決，國民黨號召「藍鷹」到立法院外聲援，現場也發起最應該罷免的民進黨立委票選活...

國會改革覆議案不通過 吳春城呼籲召開國是會議

立法院今天對國會改革覆議案進行投票，最終以62票比51票決議維持原決議，覆議案不通過。民眾黨立法院黨團幹事長吳春城今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。