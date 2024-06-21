國會改革覆議案不通過 吳春城呼籲召開國是會議

立法院今天對國會改革覆議案進行投票，最終以62票比51票決議維持原決議，覆議案不通過。民眾黨立法院黨團幹事長吳春城今天表示，這是新民意的展現，呼籲政府召開國是會議。

吳春城表示，經歷這麼多風風雨雨，立法院朝野關係緊繃、社會嚴重對立，今天朝野113位立委民主投票的表決結果，立法院否決了行政院所提出的國會改革法案覆議案，這是全台灣人民新民意的展現，請賴總統、行政院和執政的民進黨尊重這個結果。

吳春城表示，立法院除了立法、修法，本身就有憲法賦予監督行政權的權責，因此這次推動國會改革，也是台灣爭取「民主更加深化」、「尊重依循憲法」非常重要的憲政改革工程之一，也是回復憲法所賦予立法院、立法委員，有效監督行政權應有職權及功能的重要一步。

吳春城指出，立法院陸續透過三讀修法以及覆議案的表決結果，相信已經完備了國會改革的程序。民主政治的國家「政黨輪替」是常態，也是民主政治的可貴之處，今天在野黨推動國會改革要強力監督執政黨，同樣的法律及監督精神，日後也將會適用在民眾黨或是國民黨的身上。

吳春城強調，修法的目的是為了國家的長治久安、為了讓政治清明、不管是誰執政都能徹底杜絕黑箱、防止弊案，呼籲執政黨在立法院否決覆議案之後還要提出釋憲的作法立即罷手，讓朝野之間能夠「終止內戰」，以理性、和諧的態度，來共同引導國家社會繼續往民主的道路前進。