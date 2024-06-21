覆議案不通過 柯建銘：最後勝利一定屬於偉大的國家

立法院會今天表決行政院針對國會職權修法提請立院覆議案，覆議案最終沒有通過。對於覆議案結果，民進黨立法院黨團總召柯建銘以14個字形容，「不信公理喚不回，不容正義盡成灰」，並強調，「我們沒有悲觀的權利，我們沒有放棄的權利」，相信最後勝利一定是屬於偉大的國家。

行政院針對國會職權修法提請立法院覆議案，於上午立法院會舉行表決，採記名表決方式進行。投票結果，2項覆議案（立法院職權行使法、刑法）均為51票贊成，62票反對，覆議案不通過。

未等院會宣告表決結果，民進黨立法院黨團51位成員在計票作業結束後，全數走出議場外舉行記者會。

柯建銘表示，對於今天覆議案的結果，他用14個字來形容，不信公理喚不回，不容正義盡成灰。民進黨團會在最短時間內提出釋憲，相信大法官的宣判。

柯建銘說，國民黨和民眾黨站在民意的對立面，站在憲法的對立面，今天的行爲，就好比藍白自己走上政治斷頭台，這種歷史的恥辱，必留下歷史的鞭屍。從今天開始，民眾黨正式把白旗降下來，升上藍旗，正式變成小藍，民眾黨不要再欺騙小草，欺騙社會。

柯建銘指出，這次藍白合提的毀憲亂政、擴權濫權的國會改革方案，立法院成為一權獨大，剝奪了行政權、司法權、監察權，這不是違憲，什麼才是違憲。藍白用反民主、假民主來反民主，真擴權、真賣台，司馬昭之心路人皆知，國人可以共同譴責。

柯建銘還說，民進黨團要敬告國民黨立院黨團總召傅崐萁及台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌，傅、黃2位操盤結果，讓藍白民調血崩式的崩盤，無量下跌，加速趕底，最後一定會變成政治全額交割股，在政治市場上消失，相信台灣人民的智慧，民意的反彈會累積越來越大，民意最後會淹沒這2個政黨。

柯建銘表示，偉大的台灣人民，「我們沒有悲觀的權利，我們沒有放棄的權利」，相信最後勝利一定是屬於偉大的國家。

在上午的表決前夕，民進黨每一位立委都在衣服及手上，別上支持者特地為每位立委編織的黃蓮花，及刻有每位立委名字的青鳥手環等應援小物，立委穿戴上後不約而同拍照上傳至社群平台，感謝支持者熱情，並與正在場外集結的群眾相呼應。

民進黨立委黃捷表示，黃蓮花是台灣變裝皇后妮妃雅當時比賽時所使用的台灣特有種花種，如同蓮花一樣出淤泥而不染，象徵無所畏懼。