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民眾黨團：藉行使國會調查權查弊

中央社／ 台北21日電

立法院會今天表決處理行政院所提立法院職權修法覆議案，民眾黨團總召黃國昌今天表示，所有黨團成員將一致投票，堅定支持國會改革法案，否決覆議案，未來將藉行使國會調查權，要求民進黨對於過去貪污弊案給全民交代。

行政院針對立法院職權修法案提出覆議，立法院會今天將以記名投票表決處理覆議案。投票前，藍白陣營已表態將否決覆議案、綠營則是支持覆議案，表決結果將於中午左右出爐。

民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊上午偕所有黨團成員舉行記者會重申投票立場。

黃國昌表示，經過這兩天全院委員會審查覆議案，不僅反映行政院覆議理由荒腔走板，且充斥假訊息，民進黨政府為掩飾國會改革跳票8年，竟背棄過去主張，還聲稱過去民進黨團提出的國會改革法案違憲，這種主張連長期耕耘國會改革的前民進黨立委林濁水都發文抨擊民進黨團發言荒謬。

民進黨秘書長林右昌表示，覆議結果出爐後，民進黨全台宣講不會停。對此，黃國昌表示，民眾黨團尊重民進黨下鄉宣講，但若到全台各角落散播假訊息，或藉此操作公民社會衝突對立，絕對不是負責的執政黨該做的事。

黃國昌指出，台灣要繼續改革，國會改革法案完成後，民眾黨團未來將藉行使國會調查權，要求民進黨對過去貪污弊案給全民交代；另一方面，將持續履行對選民承諾，推行財政收支劃分法、反貪腐法制、給年輕人加薪的法案。

民眾黨22日將於台北榮星花園舉辦「反貪腐、護台灣」晚會，黃國昌表示，公民開講除邀請青年開場，也安排民眾黨報告未來工作狀況，並聽取民眾心聲。

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