國會職權修法覆議案表決 王義川：立委要為投票負責

立法院今天將表決行政院對國會職權修法所提覆議案，許多民團在立院外宣講訴求。民進黨政策會執行長王義川說，每個立委要為自己的投票負責，為歷史負責。

立法院今天表決國會職權修法覆議案，超過50個公民團體，重回立法院周邊集結，被稱為「青鳥行動」再起；行動主張公民反「國會濫權」、警告中國國民黨、拒絕民主倒退等訴求。民進黨政策會執行長王義川今天到場支持，並與許多支持者合影。

王義川向中央社記者表示，感謝公民團體透過集會行動、公民論壇表達反濫權的訴求，民進黨的立場很清楚，支持行政院覆議案，希望國民黨、台灣民眾黨聽到許多公民心聲，每個立委要為自己的投票負責，為歷史負責，回去選區跟選民解釋。

王義川也說，若行政院覆議案遭到立法院否決，待法令生效，民進黨立法院黨團也會立即聲請釋憲，由憲法法庭認定是否有違憲之虞。

另方面，國民黨立法院黨團今天號召支持者上街頭舉辦「藍鷹行動」，現場湧入許多人潮。王義川則表示，日前藍營公開宣示動員，大約動員2000人，一名立委額度是動員100人。