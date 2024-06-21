國會職權修法覆議案 立法院會21日投票表決

行政院針對立法院職權修法案提出覆議，立法院會今天將以記名投票表決處理覆議案。投票前，藍白陣營已表態將否決覆議案、綠營則是支持覆議案，表決結果將於中午左右出爐。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，重點包括總統國情報告常態化採即時回答、被質詢人藐視國會最高罰新台幣20萬元、得舉行聽證會且關係人虛偽陳述最重罰20萬元，以及得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料等。另外，也增訂中華民國刑法第5章之1章名及第141條之1條文，即藐視國會罪，相關函文6月5日送抵行政院。

行政院認為條文窒礙難行，在6月6日提出覆議案後，並在6月11日獲得總統賴清德核可，移請立法院覆議。

立法院朝野黨團針對國會職權修法覆議案相關事宜達成共識，於6月19日及20日召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰說明，各黨團推派代表詢答。覆議案定於今天上午院會報告事項處理完畢後進行記名投票表決，2案分別為2張票、同時投票，並由各黨團推派1人擔任投、開票監察員。

對於今天的覆議案表決，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團已表示會否決覆議案，而且為了確保議事能夠順利，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷等人，昨天下午在全院委員會結束後，在立法院議場前開始排班。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨晚表示，「不知在防誰、排給中國看的嗎？明天絕對是領票投票而已。」民進黨團幹事長吳思瑤也於昨天受訪表示，希望覆議案投票能順利進行，不會有任何惡意杯葛，也呼籲在野黨立委一起確保覆議案投票順利。

立法院會今天將於上午10時處理報告事項議程，待報告事項處理完畢後，將進行覆議案的表決。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。