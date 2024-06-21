趙少康批賴清德 不讓朝野和解

行政院主張國會改革法案窒礙難行提出覆議，立法院今天將表決，場外「藍鷹」對決「青鳥」藍綠各自動員。公民團體為表達支持覆議案，號召民眾聚集立法院外，希望重現「青鳥行動」萬人響應場景，不過，昨天一度僅百人到場，甚至出現維安警力比民眾還多的情形，但昨晚人數逐漸增加。藍營今也發動群眾上街，國民黨主席朱立倫將親自宣講，呼籲全民力挺國會改革讓弊案現形。

戰鬥藍發起人趙少康昨也發出召集令，呼籲認同戰鬥藍的朋友們不要讓「藍鷹」孤單，今早集結立法院外青島東路，用實體行動聲援國會改革，共同迎接勝利。民進黨秘書長林右昌今早也將赴立法院替民進黨團加油打氣。

立法院日前三讀通過國會改革法案，遭部分公民團體質疑是國會擴權，聚集上萬人在立法院外抗議表達不滿。因應行政院提覆議案，立法院前天跟昨天召開全院委員會進行答詢，今天將針對覆議案表決。台灣公民陣線及經濟民主連合等公民團體連續三天聚集立法院外青島東路跟濟南路，表態支持覆議的立場。

但相較先前青鳥行動聚集人潮，號稱有十萬人聲援，這次青鳥慢飛，昨天青島東路跟濟南路人潮稀稀落落，估計僅百人到場，警力甚至比群眾還多，形成強烈對比。

藍營今天發起「藍鷹行動」力抗綠營「青鳥行動」。趙少康批評賴清德總統當家鬧事，明知覆議案表決會輸，還是硬要到立法院闖關，就是看準即使覆議失敗，行政院長卓榮泰也不用下台，執政黨一點損失也沒有，反而可以藉此動員綠營支持者操作對立。

趙少康批評，民進黨在各縣市辦的宣講會，沒有針對國會改革內容講理，只想方設法推動罷免國民黨立委，能在立法院多一席是一席。賴總統至今不面對他是雙少數總統的事實，還是把在野黨當空氣，人事案、法案都自己硬幹，目中無人，不想讓朝野和解、讓陽光照進立法院。